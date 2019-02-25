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    Економіка та фінанси

    Державний борг України за місяць скоротився на $70 млн

    • Розсилка
    Державний борг України за місяць скоротився на $70 млн

    У січні 2019 року державний борг України склав 78,25 мільярда доларів

    У січні 2019 року державний борг України скоротився на 0,09% або на 70 мільйонів доларів та склав 78,25 мільярда доларів.

    Зазначається, що обсяг державного боргу у доларах спав, водночас у гривневому еквіваленті він навпаки дещо зріс через зміцнення обмінного курсу гривні.

    Так, якщо перевести всі боргові зобов’язання України у гривні, то їхній загальний обсяг станом на початок лютого 2019 року складе 2,172 трильйона гривень. За місяць розмір боргу зріс на 3,29 мільярда гривень або на 0,15%.

    На початку лютого 2019 року у Національному банку України повідомляли, що обсяг державного боргу України вперше за багато років скоротився менше 60% від ВВП.

    Нагадаємо, що станом на початок 2019 року розмір державного боргу України складає 78,32 мільярда доларів.

    Раніше у Рахунковій палаті повідомляли, що 40% бюджету на 2019 рік піде на погашення державного боргу.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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