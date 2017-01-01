Журналісти провідних українських ЗМІ завершили навчальний економічний курс за підтримки ICU

Журналісти пройшли двомісячний навчальний курс «Економіка, ринки і аналіз даних»

23 грудня 2017 року в Києві відбувся перший випуск студентів Центру удосконалення економічної журналістики, заснованого спільно Київською школою економіки, VoxUkraine, фінансовою групою ICU і компанією Visa. 34 журналісти провідних українських ЗМІ пройшли двомісячний навчальний курс «Економіка, ринки і аналіз даних». Кращі економісти



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Журналісти пройшли двомісячний навчальний курс «Економіка, ринки і аналіз даних»

23 грудня 2017 року в Києві відбувся перший випуск студентів Центру удосконалення економічної журналістики, заснованого спільно Київською школою економіки, VoxUkraine, фінансовою групою ICU і компанією Visa.

34 журналісти провідних українських ЗМІ пройшли двомісячний навчальний курс «Економіка, ринки і аналіз даних».

Кращі економісти і фінансові аналітики країни, в тому числі, фахівці ICU, розробили навчальні матеріали та лекції, які допомогли слухачам курсу розібратися в макроекономічному аналізі, державних і корпоративних фінансах, методах збору, аналізу та візуалізації даних. На практичних прикладах журналісти виявили, як уряд може впливати на фінансову поведінку людей і компаній, і, навпаки, як очікування і переконання громадян і бізнесу відображаються на економіці країни.

«Альберт Ейнштейн колись сказав: «Якщо ви не можете пояснити щось просто - значить, ви цього не розумієте». Тільки економічна грамотність, розуміння світового економічного контексту і місця України в ньому, і, зрозуміло, неупередженість і незаангажованість, дозволяють журналістам професійно виконувати свою непросту роботу. Нам приємно, що ми можемо внести свою лепту в підвищення якості ділової журналістики. Адже це покращує фінансову грамотність наших співгромадян, робить більш прозорими і чеснішими комунікації в державному і приватному секторі, і, в кінцевому рахунку, позитивно впливає на міжнародний імідж країни», - зазначив керуючий партнер групи ICU Макар Пасенюк.

Група ICU - незалежна інвестиційно-консалтингова група, що надає послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної і Східної Європи.

Заснована в 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи більше 500 млн доларів. З 2010 року прибутковість флагмана групи CIS Opportunities Fund склала більше 16% річних, за вирахуванням плати за управління, в порівнянні з річним доходом менше 1% для індексу HFRI Emerging Markets Russia / Eastern Europe Index за аналогічний період.

Власником компанії є її топ-менеджмент. Керуючі партнери ICU - Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.