Журналісти провідних українських ЗМІ завершили навчальний економічний курс за підтримки ICU
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Журналісти пройшли двомісячний навчальний курс «Економіка, ринки і аналіз даних»
23 грудня 2017 року в Києві відбувся перший випуск студентів Центру удосконалення економічної журналістики, заснованого спільно Київською школою економіки, VoxUkraine, фінансовою групою ICU і компанією Visa.
34 журналісти провідних українських ЗМІ пройшли двомісячний навчальний курс «Економіка, ринки і аналіз даних».
Кращі економісти і фінансові аналітики країни, в тому числі, фахівці ICU, розробили навчальні матеріали та лекції, які допомогли слухачам курсу розібратися в макроекономічному аналізі, державних і корпоративних фінансах, методах збору, аналізу та візуалізації даних. На практичних прикладах журналісти виявили, як уряд може впливати на фінансову поведінку людей і компаній, і, навпаки, як очікування і переконання громадян і бізнесу відображаються на економіці країни.
«Альберт Ейнштейн колись сказав: «Якщо ви не можете пояснити щось просто - значить, ви цього не розумієте». Тільки економічна грамотність, розуміння світового економічного контексту і місця України в ньому, і, зрозуміло, неупередженість і незаангажованість, дозволяють журналістам професійно виконувати свою непросту роботу. Нам приємно, що ми можемо внести свою лепту в підвищення якості ділової журналістики. Адже це покращує фінансову грамотність наших співгромадян, робить більш прозорими і чеснішими комунікації в державному і приватному секторі, і, в кінцевому рахунку, позитивно впливає на міжнародний імідж країни», - зазначив керуючий партнер групи ICU Макар Пасенюк.
Група ICU - незалежна інвестиційно-консалтингова група, що надає послуги з управління активами і приватним акціонерним капіталом. Група спеціалізується на ринках Центральної і Східної Європи.
Заснована в 2006 році фахівцями з ING, група ICU є лідером з управління активами в Україні. Під її управлінням перебувають активи більше 500 млн доларів. З 2010 року прибутковість флагмана групи CIS Opportunities Fund склала більше 16% річних, за вирахуванням плати за управління, в порівнянні з річним доходом менше 1% для індексу HFRI Emerging Markets Russia / Eastern Europe Index за аналогічний період.
Власником компанії є її топ-менеджмент. Керуючі партнери ICU - Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.