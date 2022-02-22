Зменшення податків та зниження цін на бензин: Зеленський оголосив програму економічного патріотизму

Програма надасть додаткові стимули для локалізації вітчизняного виробництва, залучення коштів населення у бізнес та банківский сектор, зазначив Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував запуск програми економічного патріотизму, яка стане додатковим стимулом для локалізації українського виробництва та залучення грошей населення у бізнес. Про це Зеленський оголосив у зверненні.

«Поки наші воїни захищають нас, ми повинні працювати, вкладати гроші в економіку України, заробляти для фінансування армії. Патріот – це той, хто б’ється з ворогом за свою землю. І той, хто вкладається в неї грошима і створює на ній робочі місця. Тому ми запускаємо програму економічного патріотизму», – сказав український президент.

Що передбачатиме програма:

додаткові стимули для локалізації нашого виробництва;

цільові програми окремих галузей;

зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок, що є стимулами для залучення коштів населення у бізнес та банківську систему,

зниження ПДВ на бензин та дизель, що зменшить ціни на заправках.

Зеленський наголосив, що Україні необхідно здобути економічну незалежність, особливо це стосується сфери енергетики.

Завтра Зеленський хоче зустрітись з представниками великого бізнесу в Україні. Мовиться про 50 підприємців.

Зеленський наголосив, що бізнесмени мають залишатися й працювати в Україні. Їхні підприємства розташовані саме на цій землі, яку захищають військові ЗСУ, відтак і бізнес зобов'язаний захищати економіку.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».