Зменшення податків та зниження цін на бензин: Зеленський оголосив програму економічного патріотизму
Програма надасть додаткові стимули для локалізації вітчизняного виробництва, залучення коштів населення у бізнес та банківский сектор, зазначив Зеленський
Президент Володимир Зеленський анонсував запуск програми економічного патріотизму, яка стане додатковим стимулом для локалізації українського виробництва та залучення грошей населення у бізнес. Про це Зеленський оголосив у зверненні.
«Поки наші воїни захищають нас, ми повинні працювати, вкладати гроші в економіку України, заробляти для фінансування армії. Патріот – це той, хто б’ється з ворогом за свою землю. І той, хто вкладається в неї грошима і створює на ній робочі місця. Тому ми запускаємо програму економічного патріотизму», – сказав український президент.
Що передбачатиме програма:
- додаткові стимули для локалізації нашого виробництва;
- цільові програми окремих галузей;
- зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок, що є стимулами для залучення коштів населення у бізнес та банківську систему,
- зниження ПДВ на бензин та дизель, що зменшить ціни на заправках.
Зеленський наголосив, що Україні необхідно здобути економічну незалежність, особливо це стосується сфери енергетики.
Завтра Зеленський хоче зустрітись з представниками великого бізнесу в Україні. Мовиться про 50 підприємців.
Зеленський наголосив, що бізнесмени мають залишатися й працювати в Україні. Їхні підприємства розташовані саме на цій землі, яку захищають військові ЗСУ, відтак і бізнес зобов'язаний захищати економіку.
Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.
Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».