Зеленський знову терміново звернувся до українців (відео)

Зеленський звернувся до українців на тлі загрози з боку РФ

Глава держави записав відеозвернення на тлі ескалації ситуації на Донбасі

Президент Володимир Зеленський 22 лютого знову виступив зі зверненням до українців щодо загрози нового вторгнення Росії в Україну. Зеленський звернувся до українців після зустрічі з лідерами всіх парламентських фракцій і груп.

«Українці – мирна нація. Ми хочемо тиші. Але якщо ми сьогодні промовчимо, то завтра зникнемо. Нас чекає щоденна важка робота. І ми до неї готові. Впевненість у собі. Впевненість у країні. Впевненість у перемозі», – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що зараз працюють над організацією спільного саміту Радбезу ООН, Німеччини та Туреччини. До речі, Реджеп Ердоган вже підтвердив свою участь.

Зеленський подякував міжнародним партнерам за антиросійські санкції. Зокрема, США, Великій Британії, Канаді. Також президент не міг не згадати про зупинення Німеччиною сертифікації «Північного потоку-2».

Зеленський вже видав указ про призов резервістів в особливий період. Таким чином підвищать готовність українських сил до будь-яких сценаріїв. Невдовзі також проведуть навчальні збори резервістів тероборони.

Президент сказав, що, поки армія захищає нас, ми повині працювати для української екооміки та заробляти для фінансування ЗСУ.

Відзначимо, сьогодні вночі Зеленський вже публікував звернення до громадян. У нічному відеозверненні президент заявляв, що причин для безсонної ночі немає, а кордони України надійно захищені.

Звернення Зеленського було записано після засідання РНБО, яке було скликано на тлі визнання Росією псевдореспублік «ЛДНР».

Глава держави заявив, що Україна розцінює дії РФ як порушення сувернітету, а визнання «ЛДНР» може означати вихід РФ з мінських угод.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».