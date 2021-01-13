ЗМІ: ініціативи в.о. міністра енергетики Вітренка «поховають» ринок газу

Джерела в Міненерго розповіли, що в міністерстві поки немає жодного офіційного документа з підписом Вітренка

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко 11 січня анонсував зниження тарифів на газ за так званою формулою «хаб мінус» і повернення до державного регулювання цін у газовому секторі, пише УНН.

По суті, це означає завершення лібералізації ринку газу, що стартувала в серпні 2020 року. Однак експерти вказують на те, що гучні заяви Юрія Вітренка можуть залишитися тільки словами. У нього як в.о. міністра енергетики просто немає повноважень для ухвалення подібних рішень.

Ухвалений наприкінці минулого року закон № 3651-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та державних адміністрацій» прямо на це вказує.

«Тимчасовий міністр не має права голосу на засіданні уряду, не може здійснювати реорганізацію галузі або цілого міністерства, ліквідувати або продавати майно або підприємства, а також призначати і звільняти керівників таких підприємств», – написала Олена Шкрум, нардеп і один з ініціаторів законопроекту, на своїй Facebook-сторінці.

Про це ж на своєму фейсбуці писало і саме Міненерго. Правда, після широкого цитування в ЗМІ, пост був видалений.

Що не дивно, адже з приходом Вітренко в відомстві виникли кадрові проблеми. Джерела в Міненерго розповіли, що Юрій Вітренко поки офіційно не оформлений: згідно з новим законодавством прийняти його на роботу і звільнити колишнього в.о. глави Міненерго Ольгу Буславець може тільки міністр без приставки «виконувач обов'язків». Тому в міністерстві поки немає жодного офіційного документа з підписом Вітренка.

Окрім того, новий закон обмежує в.о. міністрів у визначенні пріоритетних напрямків роботи міністерства і шляхів виконання покладених на нього завдань, а також затвердженні плану роботи відомства. Він не має права підписувати міністерські накази, не може ініціювати розгляд питань щодо скасування нормативних актів міністерства і т.д.

Водночас у міністерстві відзначили, що тимчасове виконання обов'язків міністра можливе лише впродовж 30 днів. Нагадаємо, 22 грудня 2020 року Юрій Вітренко був призначений на посаду першого заступника міністра енергетики та на сьогодні не володіє повноцінними повноваженнями глави Міненерго. «Рішення про призначення міністра має бути ухвалено Верховною Радою», – підкреслили у відомстві.

Попри те, що Юрій Вітренко ще не отримав повноваження як керівник Міністерства енергетики, його ініціативи щодо реформ газового ринку негативно позначаться на всій українській економіці. Джерела, близькі до представництва МВФ в Україні, вказують на те, що повернення до ручного управління на газовому ринку нівелює ефект ринку газу, що стартував.

Нагадаємо, вчора відбулася зустріч Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, голови НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва і поки ще нелегітимного голови Міненерго Юрія Вітренка, на зустрічі обговорили шляхи зниження тарифів на газ з нардепами фракції «Слуга народу».