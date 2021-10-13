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    ЗМІ повідомили про нові схеми з податками Державної продовольчо-зернової корпорації в оточенні Любченка

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    Перший віцепрем'єр Олексій Любченко - ЗМІ повідомили про нові схеми з податками Державної продовольчо-зернової корпорації в оточенні Любченка
    Перший віцепрем'єр Олексій Любченко

    «З'ясувалося, як мінімум частина компаній, яких фіскали вважають «фіктивними», – це великий бізнес», – ЗМІ

    Фіскальні органи можуть здійснювати тиск на бізнес з метою його залучення в незаконні схеми «скручування» податку на додану вартість і при цьому отримувати відсоток від обсягів таких операцій за «невтручання». До такого висновку прийшли журналісти видання Дело на підставі документів, отриманих від інсайдерів в правоохоронних органах щодо схем в Державній продовольчій зерновій корпорації.

    «З'ясувалося, як мінімум частина компаній, яких фіскали вважають «фіктивними», – це великий бізнес. Однак і його, судячи з усього, оточення першого віцепрем'єра Олексія Любченка змушує ставати частиною схем», – пише «Дело».

    Документи, які потрапили в розпорядження редакції, свідчать про новий скандал: за період з грудня 2020 доо серпня 2021 року компанія легалізувала через підприємства з ознаками фіктивності продукції майже на 2 млрд грн., в результаті чого бюджет недоотримав близько 300 млн грн ПДВ.

    «Згідно з оперативною довідкою, яку надало джерело в правоохоронних органах, Державна податкова служба, якій до травня 2021 року керував нинішній перший віцепрем'єр-міністр Олексій Любченко, а після цього періоду її очолює його заступник Євген Олейніков – «за невтручання» в діяльність таких структур, а також ДПЗКУ нібито «отримувало винагороду 1% від загального обсягу взаємин з сумнівними контрагентами», – йдеться у статті.

    Видання оприлюднило цитату з документа і перелік компаній, які, на думку ДПС, брали участь у схемах. До довідки також додається список з 33 компаній, для яких розписані помісячні суми «скрученого» ПДВ на загальну суму близько 300 млн грн. Судячи з маркування документа, у список увійшли тільки підприємства, «скручування» за якими перевищили 1 млн грн.

    Журналісти перевірили ці компанії та з'ясували, що лише кілька з них можна називати реально «сумнівними» контрагентами. Решту можна віднести до «підприємств з ознаками фіктивності» дуже віддалено.

    «Наявність у списку великої кількості компаній, які навряд чи є фіктивними, може означати, що вони там потенційно могли опинитися з примусу. Це підтверджує і формулювання з довідки джерела про те, що помічник Олексія Любченка нібито особисто відбирав підприємства для участі в «програмі» з легалізації зерна в ДПЗКУ. Таким чином, крім організації злочинної схеми, йдеться ще й про перевищення службових повноважень, шахрайство та примус до незаконних дій», – пише «Дело».

    Теги: шахрайство бюджет бізнес ПДВ Державна податкова служба Олексій Любченко
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    ЗМІ повідомили про нові схеми з податками Державної продовольчо-зернової корпорації в оточенні Любченка