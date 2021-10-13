«Нафтогаз» пропонує «бюджетникам» газ за новою фіксованою ціною

Бюджетним установам дають можливість укласти контракти з фіксованою ціною на газ

«Нафтогаз України» пропонує бюджетним та релігійним організаціям середньострокові контракти з фіксованою ціною на газ – 13,7 грн за кубометр (із транспортуванням та ПДВ – 16,8 грн). Контракт укладається до кінця 2022 року. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко у Facebook.

«Бюджетні організації можуть купувати газ у будь-яких постачальників. Але значна частина постачальників або пропонує місячну ціну на газ на рівні 30-45 грн за кубометр, або ж взагалі відмовляється від зобов’язань за вже укладеними контрактами з нижчою ціною. Розуміючи потреби бюджетних установ, а також враховуючи соціальне значення та важливість безперебійної роботи цих установ, компанія Нафтогаз виходить на ринок із пропозицією фіксованої ціни на наступні 15 місяців на рівні більш ніж у два рази нижче від поточної місячної ціни», – заявив Вітренко.

За його словами, це рішення є важливим етапом розвитку ринку газу в Україні.

«При цьому воно відповідає потребам споживачів та є вкрай важливим з точки зору забезпечення енергоресурсом бюджетних установ. Це – крок назустріч громадам», – підкреслив глава Нафтогазу.

Він також наголосив, що в Україні немає державного регулювання цін на газ, а НАК не є монополістом на ринку.

«Ми працюємо в ринкових умовах, і ми пропонуємо нашим клієнтам у ринковий спосіб зручний для них продукт – контракт на 15 місяців із фіксованою ціною», – заявив голова правління Нафтогазу.

У Нафтогазі очікують, що цей середньостроковий продукт користуватиметься попитом серед релігійних та бюджетних організацій, яких в Україні понад 7,5 тисячі.

Крім того, Нафтогаз пропонує виробникам тепла зміни до трирічних контрактів – обсяг газу, який потрібен для тепло- та гарячого водопостачання бюджетних установ та організацій, зможуть придбати також за ціною 13,7 грн за кубометр (без урахування ПДВ та транспортування).

«На цьому зміни на ринку не закінчуються. Зараз, зокрема, триває робота над змінами механізму ПОН (постачальника останньої надії) та деякими іншими процесами», – анонсував Вітренко.

Нагадаємо, меморандум, запропонований українським урядом місцевим громадам, не вирішує проблеми подорожчання в Україні, і сотні населених пунктів у всій країні вже зараз опинилися перед небезпекою залишитися в морози без опалення.

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