ЗМІ: Україні намагаються нав'язати російську модель врегулювання індустрії криптовалюти

Деякі народні депутати вже внесли до парламенту законопроекти про криптовалюту

Ринок криптовалют, який стрімко розвивається по всьому світу, спантеличив уряд і чиновників багатьох країн. Держави з різних півкуль шукають шляхи легалізації взаємин у сфері «неіснуючих грошей», курс яких днями вже переступив позначку в 10 тис. доларів. Україна в цьому процесі намагається «не пасти задніх». Регулятори



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Деякі народні депутати вже внесли до парламенту законопроекти про криптовалюту

Ринок криптовалют, який стрімко розвивається по всьому світу, спантеличив уряд і чиновників багатьох країн. Держави з різних півкуль шукають шляхи легалізації взаємин у сфері «неіснуючих грошей», курс яких днями вже переступив позначку в 10 тис. доларів.

Україна в цьому процесі намагається «не пасти задніх». Регулятори вітчизняного фінринку створили робочу групу, яка повинна розробити проект законодавчого врегулювання обігу криптовалюти в країні. Про це пише видання «Бізнес.Медіа».

Єдиного бачення на процес легалізації цифрових грошей поки немає, і наші чиновники мають намір його виробити на грунті спільних консультацій з європейськими та іншими іноземними партнерами.

Однак, поки в НБУ і Нацкомісія грунтовно готуються до вивчення питання, деякі народні депутати вже внесли до парламенту законопроекти про криптовалюту.

Один законопроект був зареєстрований представниками «Народного фронту» (Ірина Єфремова). Другий - нардепом від «Радикальної партії» Сергієм Рибалкою.

Обидва документи, за оцінками профільних експертів абсолютно не варті уваги. На думку аналітиків Bitcoin Foundation Ukraine в зазначених законопроектах відсутня навіть мета прийняття.

«З сформульованих положень неможливо зрозуміти, на який соціальний ефект розраховують депутати, крім того, щоб потрапити в стрічки новин. Варто очікувати, що обидва даних законопроектів не зможуть пройти голосування, а стануть черговими пам'ятками українського парламентського піару», - підкреслили в BFU.

Рибалка досі ніяк не відреагував на критику його документа з боку Bitcoin Foundation Ukraine, KUNA і НБУ. Швидше за все, це пов'язано з тим, що у «радикала» просто відсутні професійні аргументи на захист своєї ініціативи, особливо з огляду на той факт, що вона мало чим відрізняється від напрацювань російських чиновників, пише видання.

У РФ, як і в Україні, поки немає прийнятого закону про цифрові гроші, і російські політики обіцяють завершити його підготовку до кінця поточного року. Які основні принципи будуть закладені в документ практично щодня озвучують депутати, чиновники фінансових відомств і навіть сам Путін. Під час одного зі своїх публічних виступів він чітко окреслив особисті побажання щодо майбутнього закону про криптовалюту. І... абсолютно дивним чином, пропонована Росією модель врегулювання галузі знаходить своє практично повне відображення в документі українського нардепа Рибалки.

«Радикал» пропонує визнати криптовалюту фінансовим активом, а не предметом обміну. Аналогічно і в РФ - пропонують визнати криптовалюту фінактивів і регулювати цей ринок за законами цінних паперів.

Рибалка пропонує створити біржу криптовалюти, яка повинна отримати статус фінустанови. І в РФ теж збираються створювати біржі.

У Росії власникам ферм з видобутку криптовалюти пропонують гарантувати пільги. Аналогічна пропозиція є і в законопроекті «радикала». Він хоче не обкладати цю діяльність податком.

Далі, Рибалка ініціює ліцензування діяльності криптобірж та інших фінустанов, які будуть надавати послуги в сфері криптовалюти. Російські чиновники, в свою чергу, пропонують піти тим же шляхом.

За аналогією з РФ, соратник Ляшка пропонує заборонити відкриття анонімних рахунків в криптовалюті, а також заборонити здійснювати кріптообмінніоперації поза кріптобіржами.

Такі факти, а також надмірна медійна активність нардепа в популяризації свого проекту (із залученням проплачених спікерів і платним розміщенням новин) може свідчити про відкриту лобістську діяльності Рибалки в інтересах третіх осіб.

Нагадаємо, як раніше писали ЗМІ, снековий бізнес нардепа Рибалки працює на території РФ і ОРДЛО. За цим фактом СБУ почало розслідування та арештувало вже двох підлеглих політика.