Зниження цін за використання вагонів УЗ відповідає ринковій ситуації та є позитивним фактором, – Арселор

На його думку, таке рішення УЗ є кроком компанії назустріч своїм клієнтам

Зниження «Укрзалізницею» цін за використання вагонів є позитивним фактором та кроком вперед до своїх клієнтів. Про це заявив заступник гендиректора Арселор Міталл Кривий Ріг Володимир Ткаченко.

«Ринок він у тому й полягає, що є різна пропозиція з різних джерел. Те, що УЗ сама доклалася до того, щоб цей ринок існував, і зараз сама живе у ньому – це, звичайно, позитивний фактор. А те, що ціни стали нижчими і пропозиції стали нижчими – то сам ринок підштовхнув до цього рішення УЗ», – сказав Ткаченко.

На його думку, таке рішення УЗ є кроком компанії назустріч своїм клієнтам. Окрім того, він відзначив, що нове керівництво «Укрзалізниці» адекватно реагує на ситуацію на ринку та потреби його учасників.

«Керівництво і керівник УЗ Жмак дуже адекватна людина, дуже адекватний менеджер, досвідчений. І він відчуває, що і як потрібно робити. Я думаю, що це крок вперед до своїх клієнтів. І це крок у правильному напрямку», – додав Ткаченко.

Як відомо, АТ «Укрзалізниця» провела ряд аукціонів на довгострокове використання вагонів за ринковими цінами. Це дало змогу компанії зафіксувати вартість вагонів на високому рівні, а також отримати додатковий прибуток та гарантії збереження рухомого складу у робочому стані.

Нагадаємо, раніше глава «Укрзалізниці» Володимир Жмак повідомив, що у 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво), а непрофільні активи (медзаклади, санаторії, спортивні споруди) будуть виставлені на продаж або передані у концесію. Окрім того, за його словами, УЗ планує інвестувати в оновлення рухомого складу компанії і залізничну інфраструктуру 25 млрд гривень.