В Україні вперше застосували дрони для проведення посівної під час війни

Повітряні роботи було проведено на 130 га ягідних насаджень у Київській області

В Україні в умовах воєнного стану вперше вдалося здійснити внесення засобів захисту рослин з повітря – за допомогою сільськогосподарських дронів. Про це у Facebook повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Повітряні роботи було проведено на 130 га ягідних насаджень у Київській області, на території, яка ще донедавна була окупованою.

Яка саме компанія застосувала дрони, не уточнюється.

У Мінагрополітики заявили, що за умов дефіцити палива, пестицидів, за наявності ризиків мінування полів використання агродронів «стало рішенням № 1».

Проте, як додали у міністерстві, така технологія в умовах війни потребує специфічної підготовки:

отримання дозволів та погодження з військовими підрозділами використання повітряного простору для аграрних потреб;

отримання дозволів на польоти та офіційних розпоряджень Міністерства оборони (будь-які неузгоджені дії будуть миттєво розцінені як ворожі, а відповідно – техніка буде знешкоджена ЗСУ).

«Ми переконані що, у майбутньому процес внесення ЗЗР дронами буде простішим і доступнішим. Наразі вже є алгоритм щодо співпраці з військовими адміністраціями, ЗСУ та документальним супроводом», – зазначив перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький.

Нагадаємо, раніше уряд повідомляв, що посівна розпочалася в 22 областях. Минулого року на ті ж дати вона через погодні умови почалася лише у 16 областях.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зазначив, що через бойові дії неможливо провести посівну на площі 3,5 млн га с/г земель.

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що мінеральні добрива, насіння та засоби захисту рослин у більшості випадків аграрії встигли купити або замовити ще до 24 лютого, до початку війни, і вони вже на підприємствах або довозяться.

А найкритичнішим фактором залишається дизельне паливо, бо воно не було закуплено на 70 або 90%, і фактично щодня відбувається координація і поставка цього дизеля аграріям з коліс. Втім, додав Висоцький, це не зупинить темпи посівної-2022.