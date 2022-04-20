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    Події в Україні

    В Україні вперше застосували дрони для проведення посівної під час війни

    В умовах воєнного стану вперше вдалося підняти в повітря сільськогосподарські дрони - В Україні вперше застосували дрони для проведення посівної під час війни
    В умовах воєнного стану вперше вдалося підняти в повітря сільськогосподарські дрони
    фото: facebook.com/mapfu

    Повітряні роботи було проведено на 130 га ягідних насаджень у Київській області

    В Україні в умовах воєнного стану вперше вдалося здійснити внесення засобів захисту рослин з повітря – за допомогою сільськогосподарських дронів. Про це у Facebook повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

    Повітряні роботи було проведено на 130 га ягідних насаджень у Київській області, на території, яка ще донедавна була окупованою.

    Яка саме компанія застосувала дрони, не уточнюється.

    У Мінагрополітики заявили, що за умов дефіцити палива, пестицидів, за наявності ризиків мінування полів використання агродронів «стало рішенням № 1».

    Проте, як додали у міністерстві, така технологія в умовах війни потребує специфічної підготовки:

    • отримання дозволів та погодження з військовими підрозділами використання повітряного простору для аграрних потреб;
    • отримання дозволів на польоти та офіційних розпоряджень Міністерства оборони (будь-які неузгоджені дії будуть миттєво розцінені як ворожі, а відповідно – техніка буде знешкоджена ЗСУ).

    «Ми переконані що, у майбутньому процес внесення ЗЗР дронами буде простішим і доступнішим. Наразі вже є алгоритм щодо співпраці з військовими адміністраціями, ЗСУ та документальним супроводом», – зазначив перший заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький.

    Нагадаємо, раніше уряд повідомляв, що посівна розпочалася в 22 областях. Минулого року на ті ж дати вона через погодні умови почалася лише у 16 областях.

    Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зазначив, що через бойові дії неможливо провести посівну на площі 3,5 млн га с/г земель.

    Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що мінеральні добрива, насіння та засоби захисту рослин у більшості випадків аграрії встигли купити або замовити ще до 24 лютого, до початку війни, і вони вже на підприємствах або довозяться.

    А найкритичнішим фактором залишається дизельне паливо, бо воно не було закуплено на 70 або 90%, і фактично щодня відбувається координація і поставка цього дизеля аграріям з коліс. Втім, додав Висоцький, це не зупинить темпи посівної-2022.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Мінагрополітики Україна окупація Тарас Висоцький #stoprussia
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    В Україні вперше застосували дрони для проведення посівної під час війни