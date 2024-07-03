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Сезон кавунів розпочався: скільки коштують

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Сезон кавунів розпочався: скільки коштують
Цьогорічний сезон кавунів розпочався на кілька тижнів раніше, ніж торік
фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

Масовий продаж кавунів в Україні розпочнеться ближче до середини липня

Перші українські кавуни цього сезону вже з'явилися на ринках. Проте відпускні ціни на перші партії у середньому на 11% вищі, ніж на початку минулого року, сягаючи 20-26 грн/кг.  

Аналітики EastFruit пояснюють підвищення цін обмеженою пропозицією, оскільки збір врожаю розпочався лише у південних областях та Закарпатті. Цьогорічний сезон кавунів розпочався на кілька тижнів раніше, ніж торік.

Очікується, що масовий продаж кавунів в Україні розпочнеться ближче до середини липня. Однак фермери припускають можливість різкого зниження цін найближчим часом у зв'язку зі збільшенням пропозиції на ринку.

На Житньому ринку у Житомирі кавуни та дині вже можна придбати за ціною від 40 до 60 грн за кілограм. За словами продавця Григорія ці кавуни вирощені у Білгород-Дністровському районі Одеської області, де вони дозрівають трохи швидше.

«Цього року гарний врожай кавунів. Засаджені величезні плантації в Одеській та Херсонській областях. На Закарпатті, кажуть, теж цього року висадили чимало кавунів. Думаю, ближче до серпня вони стануть дешевшими», – розповів продавець Григорій кореспонденту «Главкома».

Достиглий кавун
Достиглий кавун
Фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

Також кавуни вже достигли у деяких жителів Житомирщини. 

Достиглий кавун
Достиглий кавун
Фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

У супермаркетах Novus кавуни можна придбати за ціною від 29,90 грн/кг, у «Сільпо» грецькі кавуни коштують від 39 грн/кг, а в Auchan – від 39,90 грн/кг. 

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Теги: партії Білгород підвищення цін зниження цін

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