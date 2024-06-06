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Дрон атакував нафтобазу на Білгородщині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Дрон атакував нафтобазу на Білгородщині
За словами губернатора, нафтобаза була атакована дроном-камікадзе
фото ілюстративне

Унаслідок вибуху сталося займання одного з резервуарів

У ніч на 6 червня на нафтобазі у Білгородській області Росії спалахнула пожежа через атаку дрона. Про це заявив губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков.

За його словами, нафтобаза на території Старооскольського міського округу Білгородської області була атакована дроном-камікадзе.

«Внаслідок вибуху сталося займання одного з резервуарів», – розповів губернатор.

Також Гладков додав, що займання нібито було «оперативно ліквідовано», і ніхто не постраждав.

«Чотирма пожежними розрахунками вогнище займання було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею вибило вікна у будівлі охорони. Постраждалих немає», – заявив губернатор Білгородищни.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня у Ростовській області Росії прогриміла серія вибухів, після чого виникла пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі.

За попередніми даними місцевої влади, на заводі вогонь поширився на площу 50 кв. м. До гасіння залучено близько 120 осіб та 15 одиниць техніки. 

До слова, білгородська влада пропонує місцевим жителям ховатися від обстрілів у лісі.

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Теги: пожежа вибух росія Білгород дрон

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