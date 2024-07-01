Дружина Макрона припустилась грубої помилки під час голосування на виборах

Дружина Макрона порушила порядок голосування на виборчій дільниці

Під час голосування на виборах до нижньої палати парламенту країни дружина президента Франції Еммануеля Макрона Бріжит потрапила у незручну ситуацію. Про це пише BFMTV. У місті Ле-Тук, де розташований їхній маєток, вона спробувала поставити підпис виборця ще до того, як опустила бюлетень до скриньки.

«Її помилка потрапила на відео. На кадрах видно, як Бріжит проходить повз урну до співробітника зі списком. Вона бере ручку, щоб поставити свій підпис. На помилку Бріжит вказує працівник дільниці. Після цього вона з усмішкою повертається до урни і опускає всередину бюлетень», – пише BFMTV.

Нагадаємо, результати першого туру парламентських виборів у Франції стали тяжкою поразкою для Еммануеля Макрона, заявляв речник французької Соцпартії П'єр Жуве. Він також висловив занепокоєння тим, що до влади можуть прийти праві сили.

Нагадаємо, у неділю, 30 червня, у Франції завершилось голосування у першому турі парламентських виборів. За результатами екзитполів, у першому турі перемогла ультраправа партія «Національне об'єднання». Уночі у Парижі тисячі протестувальників висловили протест проти результатів екзитполів парламентських виборів. Частина з них залізли на монумент у центрі площі, звідки розмахували прапорами Палестини та ПАР, а також плакатами «проти фашизму» та проти «радикально правих».

До слова, приблизно 60 кандидатів президентської коаліції «Разом за республіку» буде знято з передвиборчих перегонів, повідомив на пресконференції прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь. Він пояснив, що захід покликаний не допустити перемоги опозиційної партії «Національне об'єднання», що лідирує в першому турі виборів.