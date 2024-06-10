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В Орбана з'явився серйозний політичний конкурент – Bloomberg

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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В Орбана з'явився серйозний політичний конкурент – Bloomberg
Мадяр зареєстрував свою партію для участі у виборах в останню хвилину
фото з відкритих джерел

Мадяр зараз становить найбільшу загрозу для 14-річного правління Орбана

В Угорщині на виборах до Європейського парламенту партія прем'єр-міністра Віктора Орбана втратила позиції. У країні може з'явитися новий політик, що має намір кинути виклик тривалому домінуванню нинішнього керівника уряду. Про це пише Bloomberg.

Згідно з проміжними результатами після підрахунку майже половини голосів, партія Орбана «Фідес» була на шляху до отримання 44% голосів. Друге місце посіла партія TISZA політичного новачка Петера Мадяра з 31%.

Як пише видання, найбільшим переможцем виборів став Мадяр, – юрист, колишній дипломат і керівник державної компанії, – який зараз становить найбільшу загрозу для 14-річного правління Орбана. Результат голосування дозволяє йому претендувати на «мантію» Орбана на парламентських виборах 2026 року.

Мадяр зареєстрував свою партію TISZA для участі у виборах в останню хвилину. Під час бурхливої кампанії по всій Угорщині він організував найбільш масштабні антиурядові протести після повернення Орбана до влади у 2010 році. Він затьмарив слабку і фрагментовану опозицію, зосередивши увагу на корупції та використовуючи скандали правлячої партії.

Орбан мобілізував своїх виборців, представивши вибори до Європарламенту, як вибір між війною та миром на тлі російського вторгнення в Україну. Лідер націоналістів зображував себе як того, хто запобігає сповзанню Угорщини до конфлікту своїми суперечливими спробами зупинити або сповільнити західну допомогу Києву, пише Bloomberg.

Нагадаємо, партія прем’єра Угорщини Віктора Орбана «Фідес» і її сателіти встановили рекорди в ЄС за обсягами реклами в соцмережах, сповненої антизахідної дезінформації.

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував лідерів країн Заходу за їх бажання перемогти Росію військовим шляхом. За словами Орбана, західні лідери прагнуть перемогти Росію заради грошей та влади. Також він вважає, що європейці хочуть повернутись у 90-ті роки.

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Теги: вибори Угорщина партії Віктор Орбан

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