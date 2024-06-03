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На Білгородщині спалахнув склад із боєприпасами, поранені військові

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Білгородщині спалахнув склад із боєприпасами, поранені військові
Унаслідок детонації боєприпасів поранення різного ступеня тяжкості зазнали семеро військових, їх госпіталізували
фото ілюстративне

Попередня причина інциденту – необережне поводження з боєприпасами

У Білгородській області РФ спалахнула пожежа на складі з боєприпасами. Відомо, що постраждали семеро військових. Про це повідомляє Телеграм-канал Astra з посиланням на джерела.

«Поблизу хутора Гремучий Івнянського району Білгородської області у таборі російських військових пролунав вибух, який спричинив пожежу на складі боєприпасів», – йдеться у дописі.

Зазначається, що внаслідок детонації боєприпасів поранення різного ступеня тяжкості зазнали семеро військових, їх госпіталізували.

Повідомляється, що попередня причина інциденту – необережне поводження з боєприпасами.

Хутір Гремучий розташований приблизно за 39 кілометрів на північ від Бєлгорода. Від кордону з Україною до складу, де стався вибух, понад 63 кілометри.

Нагадаємо, 1 червня, у російському Білгороді було неспокійно. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та роботу ППО. Також, за даними голови області В'ячеслава Гладкова, під час цієї атаки під артилерійський обстріл потрапило село Муром Шебекинського міського округу

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Теги: Білгород пожежа боєприпаси

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