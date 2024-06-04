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Білгородська влада пропонує місцевим жителям ховатися від обстрілів у лісі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Білгородська влада пропонує місцевим жителям ховатися від обстрілів у лісі
Влада Білгородщини облаштовує в лісах укриття від обстрілів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російська влада вигадує нові способи як захистити білгородців від обстрілів

У лісах Білгородської області місцева влада облаштовує новий тип укриттів – заглиблення з накатом із колод. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«У лісах зараз робимо заглиблення і накати з колод. Таким чином виходить гарне укриття, де можуть сховатися ті, хто прогулюється в лісі. Робимо це, оскільки розуміємо, що в кожному лісі поставити бетонне укриття ми не можемо», – заявив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

Про те, де саме з'являться подібні споруди, російська влада не повідомляє.

Нагадаємо, українські розвідники перехопили розмову жителів Шебекіно Білгородської області, в якій спостерігається низький морально-психологічний стан населення. Під час розмови росіянка скаржиться, що в області все лише погіршується, а створення «санітарної зони» ніяк не допомагає.

Раніше у Білгородській області РФ спалахнула пожежа на складі з боєприпасами. За попередньою інформацією, постраждали семеро окупантів.

Як повідомлялося, літак повітряно-космічних сил Росії скинув відразу три авіабомби поблизу села Велике Городище на Білгородщині. 

Теги: війна обстріл Білгород укриття

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