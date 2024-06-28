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США відновлять постачання авіабомб Ізраїлю

Ірина Міллер
glavcom.ua
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США відновлять постачання авіабомб Ізраїлю
Бомби будуть доставлені після завершення ізраїльської операції в Рафаху, що, як очікується, відбудеться через два тижні
фото з відкритих джерел

Axios: «Ізраїлю ці авіабомби потрібні «на випадок, якщо бої з «Хезболлою» на північному кордоні переростуть у повну війну»

США відновлять постачання до Ізраїлю 500-фунтових авіабомб, яке було припиненн у квітні через занепокоєння США щодо військової операції Армії оборони Ізраїлю в Рафаху. Про це повідомляє Axios.

Як зазначає видання, йдеться про 1700 авіабомб.

«Бомби будуть доставлені після завершення ізраїльської операції в Рафаху, що, як очікується, відбудеться через два тижні», – зазначають журналісти.

Крім того, інше джерело уточнило Axios, що пауза в постачанні Ізраїлю стосується лише 2000-фунтових бомб. А затримка з постачанням 500-фунтових авіабомб пов'язана з тим, що «їх «змішували» з 2000-фунтовими авіабомбами в одній партії».

В статті наголошується, що цей крок свідчить, що США тепер менше стурбовані тим, що Ізраїль, можливо, використає ці бомби в Секторі Газа, і що Білий дім хоче трохи зменшити напругу між президентом США Джо Байденом і прихильниками Ізраїлю через його рішення затримати цю партію зброї.

Як пише видання, Ізраїлю ці авіабомби потрібні «на випадок, якщо бої з «Хезболлою» на північному кордоні переростуть у повну війну».

Офіційні особи США та Ізраїлю при цьому заявляють, що адміністрація Байдена все ще розглядає іншу частину вантажу, яка включає 1800 2000-фунтових авіабомб.

На початку травня стало відомо, що президент США Джо Байден вирішив призупинити постачання партії зброї, яку мали відправити до Ізраїлю. Через кілька днів після цього офіційні особи США підтвердили, що передача партії зброї, яка включала 1800 2000-фунтових і 1700 500-фунтових авіабомб, була призупинена через занепокоєння щодо можливої ​​операції Ізраїлю в місті Рафах на півдні Гази, де ховалися понад мільйон палестинців.

Згодом Байден заявив в інтерв'ю CNN, що якщо Ізраїль вторгнеться в Рафах, США перестануть постачати йому артилерійські снаряди, бомби для винищувачів та іншу наступальну зброю.

Ізраїльські та американські чиновники кілька тижнів намагалися вирішити проблему в приватних розмовах, але минулого тижня прем’єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху оприлюднив відео, в якому звинуватив Байдена в припиненні поставок зброї Ізраїлю. 

Нагадаємо, що раніше Міністерство оборони США вирішило перекинути додаткові сили та засоби в регіон Близького Сходу на тлі підготовки до можливої атаки Ірану на Ізраїль.

Як повідомлялося, щонайменше 13 людей, зокрема сестра голови політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ханії, загинули внаслідок ізраїльського обстрілу в Секторі Гази. Про це повідомив телеканал Al Arabiya. Удар був націлений на будинок лідера руху.

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Теги: США Джозеф Байден міністр Ізраїль партії президент відео

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