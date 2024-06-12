Виробники добрив заявляють про різке зростання продажів у несезон: названі причини

«У великих імпортерів добрив «зламалися» логістичні ланцюжки»

Українські аграрії у травні-червні значно збільшили закупівлю добрив – попит на азотні добрива у низький сезон несподівано зріс на 15-20%. Про це повідомив керівник напряму Ostchem RETAiL Євген Хуриленко.

«У травні та в червні ми побачили нехарактерне для низького сезону зростання попиту – десь на 15-20% вище звичайного для цього періоду. Причому активно контрактуються на осінь не лише дрібні та середні фермери, а й великі гравці», – зазначив Хуриленко.

На його думку, такий нетиповий сплеск попиту пов'язаний із низкою чинників, серед яких зростання цін на зерно та поява в аграріїв додаткових ресурсів на закупівлю добрив, зниження цін на базові добрива, порушення логістичних ланцюжків імпортерів, а також ситуація в українській електроенергетиці.

«Ключовий чинник – різке зростання цін на зерно та відповідно збільшення виручки фермерів. Тільки за останній місяць вартість зернових злетіла на 25%, що дозволило багатьом фермерам отримати додаткові кошти для закупівлі добрив, паливо та засоби захисту рослин. Близько 30% наших угод із продажу добрив – це програми зернообміну. Другий чинник, який спровокував активізацію попиту, сезонне зниження відпускних цін на азотні добрива, пов'язаного із прийнятними цінами на газ у травні», – сказав Хуриленко.

Представник Ostchem RETAiL уточнив, що близько половини продажів припадає на аміачну селітру, ще 50% – це КАС та карбамід (у співвідношенні 60% на 40%). Хуриленко підкреслив, що у червні попит на азотні добрива продовжив зростати через появу нових чинників, які «активізують ринок і змінюють структуру постачання.

«У великих імпортерів добрив «зламалися» логістичні ланцюжки. Ми знаємо, що контракти було зірвано, оскільки багато водіїв відмовлялися йти в міжнародні рейси через ризики мобілізації на митниці. Також ми бачимо, як поляки знову почали перекривати дороги до ЄС. Імпорт добрив став менш надійним, дорожчим», – резюмував Хуриленко.

Представник Ostchem RETAiL наголосив, що надалі новим визначальним фактором, який суттєво впливатиме на ринок добрив, буде ситуація в українській енергетиці та динаміка цін на енергоносії.

«Електроенергія займає 10% у собівартості добрив, газ – близько 70%. Дворазове зростання цін на електроенергію в Україні та поновлення зростання цін на газ у ЄС уже сформували в аграріїв цілком чіткі очікування щодо вартості добрив на наступний сезон. Аграрії розуміють, що падіння цін на азотні добрива в найближчому майбутньому малоймовірне. Крім того, додаються і ризики блекаутів. Усі розуміють, що літо буде складним, зима – ще складніша. Намагаючись застрахувати себе від нестабільності ринків аграрії, вже зараз роблять передоплати, закуповуючи добрива наперед і формуючи складські запаси. Від значного зростання ринок добрив стримує лише те, що аграрії досі сильно обмежені в оборотних коштах», – додав Хуриленко.