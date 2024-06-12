Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Виробники добрив заявляють про різке зростання продажів у несезон: названі причини

Іван Гавриляк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Виробники добрив заявляють про різке зростання продажів у несезон: названі причини
Тільки за останній місяць вартість зернових злетіла на 25%
фото з відкритих джерел

«У великих імпортерів добрив «зламалися» логістичні ланцюжки»

Українські аграрії у травні-червні значно збільшили закупівлю добрив – попит на азотні добрива у низький сезон несподівано зріс на 15-20%. Про це повідомив керівник напряму Ostchem RETAiL Євген Хуриленко.

«У травні та в червні ми побачили нехарактерне для низького сезону зростання попиту – десь на 15-20% вище звичайного для цього періоду. Причому активно контрактуються на осінь не лише дрібні та середні фермери, а й великі гравці», – зазначив Хуриленко.

На його думку, такий нетиповий сплеск попиту пов'язаний із низкою чинників, серед яких зростання цін на зерно та поява в аграріїв додаткових ресурсів на закупівлю добрив, зниження цін на базові добрива, порушення логістичних ланцюжків імпортерів, а також ситуація в українській електроенергетиці.

«Ключовий чинник – різке зростання цін на зерно та відповідно збільшення виручки фермерів. Тільки за останній місяць вартість зернових злетіла на 25%, що дозволило багатьом фермерам отримати додаткові кошти для закупівлі добрив, паливо та засоби захисту рослин. Близько 30% наших угод із продажу добрив – це програми зернообміну. Другий чинник, який спровокував активізацію попиту, сезонне зниження відпускних цін на азотні добрива, пов'язаного із прийнятними цінами на газ у травні», – сказав Хуриленко.

Представник Ostchem RETAiL уточнив, що близько половини продажів припадає на аміачну селітру, ще 50% – це КАС та карбамід (у співвідношенні 60% на 40%). Хуриленко підкреслив, що у червні попит на азотні добрива продовжив зростати через появу нових чинників, які «активізують ринок і змінюють структуру постачання.

«У великих імпортерів добрив «зламалися» логістичні ланцюжки. Ми знаємо, що контракти було зірвано, оскільки багато водіїв відмовлялися йти в міжнародні рейси через ризики мобілізації на митниці. Також ми бачимо, як поляки знову почали перекривати дороги до ЄС. Імпорт добрив став менш надійним, дорожчим», – резюмував Хуриленко.

Представник Ostchem RETAiL наголосив, що надалі новим визначальним фактором, який суттєво впливатиме на ринок добрив, буде ситуація в українській енергетиці та динаміка цін на енергоносії.

«Електроенергія займає 10% у собівартості добрив, газ – близько 70%. Дворазове зростання цін на електроенергію в Україні та поновлення зростання цін на газ у ЄС уже сформували в аграріїв цілком чіткі очікування щодо вартості добрив на наступний сезон. Аграрії розуміють, що падіння цін на азотні добрива в найближчому майбутньому малоймовірне. Крім того, додаються і ризики блекаутів. Усі розуміють, що літо буде складним, зима – ще складніша. Намагаючись застрахувати себе від нестабільності ринків аграрії, вже зараз роблять передоплати, закуповуючи добрива наперед і формуючи складські запаси. Від значного зростання ринок добрив стримує лише те, що аграрії досі сильно обмежені в оборотних коштах», – додав Хуриленко.

Теги: імпорт ринок електроенергія зерно аграрії зниження цін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інвесторів відлякує невідомість, проблема системних боргів і часті наміри державних органів влади змінити правила роботи на ринку
Інвестори обґрунтували для ЄБРР негативні наслідки зміни механізму підтримки зеленої енергетики
10 червня, 18:25
Уряд підняв ціни на електроенергію, що викликало обурення у частини населення
Електроенергія та ганьба. Як українці ведуться на фейки про тарифи
7 червня, 08:36
«Буде дефіцит електроенергії, і ця електроенергія буде дорожчою»
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив норму про імпорт 80% потрібної електроенергії
6 червня, 20:21
Вартість українських книжок лише зростатиме впродовж багатьох років
Книги в Україні подорожчають: невтішний прогноз видавця
4 червня, 21:35
Кабмін ухвалив зміни до постанови, які передбачають, що будь-який промисловий об’єкт має імпортувати 80% електроенергії для своїх потреб
Глава Асоціації добувної промисловості оцінила рішення про імпорт 80% електроенергії для бізнесу
3 червня, 15:00
У 2023 році держава та громади витратили на публічних тендерах близько трильйона гривень
Проникнення імпорту у публічні закупівлі позбавило ЗСУ 100-160 млрд грн – Кисилевський
30 травня, 11:02
На вівторок, 28 травня, відключення електроенергії не прогнозуються
«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення світла 28 травня
27 травня, 19:10
Сильна спека негативно впливає на роботу сонячних панелей
«Укренерго» повідомило, як спека впливатиме на графіки відключень
27 травня, 19:02
Відключення світла в Україні та замах на словацького прем'єра. Головне за 15 травня
Відключення світла в Україні та замах на словацького прем'єра. Головне за 15 травня
15 травня, 21:00

Бізнес

Виробники добрив заявляють про різке зростання продажів у несезон: названі причини
Виробники добрив заявляють про різке зростання продажів у несезон: названі причини
Гендиректор ДТЕК Тімченко став одним з найкращих керівників України у 2024
Гендиректор ДТЕК Тімченко став одним з найкращих керівників України у 2024
Проблеми із бізнес-кліматом. Польський діяч попередив український уряд
Проблеми із бізнес-кліматом. Польський діяч попередив український уряд
«Епіцентр» будує свою першу АЗС
«Епіцентр» будує свою першу АЗС
Завдяки збільшенню тарифу на світло «Енергоатом» та «Укргідроенерго» отримають додатково 50 млрд грн в 2024
Завдяки збільшенню тарифу на світло «Енергоатом» та «Укргідроенерго» отримають додатково 50 млрд грн в 2024
Депутат Крейденко: перевізники повинні мати право бронювати не менше 100% своїх працівників
Депутат Крейденко: перевізники повинні мати право бронювати не менше 100% своїх працівників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
У Києві прогриміли вибухи (оновлено)
8015
Куратор «Великого будівництва», проти якого ведеться розслідування, безперешкодно їздить за кордон під час війни (документи)
6698
Покинутий бус та перерізана огорожа. На Закарпатті 18 людей втекли до Угорщини
6559
Керівник архіву СБУ розповів, про що Жириновський просив українську спецслужбу
5768
Вибори до Європарламенту виграла викладачка із Закарпаття: чому вибухнув скандал?
5747
Трамп чи Байден? Опитування показало кому в світі довіряють більше

Новини

ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
Сьогодні, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
Вчора, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
Вчора, 19:33
Офіс генпрокурора розказав, як бореться з тіньовим експортом зерна
Вчора, 16:14
Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
10 червня, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
10 червня, 16:04

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua