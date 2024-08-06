У яких містах України найдорожчі квартири: статистика

А ціни на первинку впали на $41 за метр в Харкові і виросли на $160 в Ужгороді

Український ринок нерухомості продовжує дивувати своєю непередбачуваністю. У той час, як західні області переживають справжній бум цін на житло, східні та центральні регіони стикаються зі зниженням вартості квартир. Про це інформує Лун Статистика.

Львів: справжній лідер за цінами на однокімнатні квартири, де середня вартість сягає $62 тис. Якщо ж ви мрієте про просторішу оселю, то доведеться викласти $89 тис. за двокімнатну або $110 тис. за трикімнатну квартиру.

Київ: не відстає від Львова за цінами на просторі квартири. Тут двокімнатна обійдеться вам у $90 тис., а трикімнатна – у всі $130 тис.

Ужгород: ще одне місто, де ціни на нерухомість активно зростають. За останні пів року однокімнатна квартира подорожчала на $2,2 тис. і зараз коштує в середньому $55 тис.

Чернівці, Вінниця, Луцьк: у цих містах ціни на однокімнатні квартири тримаються на рівні $45-46 тис.

Рівне, Черкаси: тут можна знайти однокімнатну квартиру за відносно доступною ціною – близько $40 тис.

Одеса, Житомир: у цих містах ціни на однокімнатні квартири знизилися і зараз становлять $38 тис. та $39 тис. відповідно.

Дніпро: справжній антилідер за падінням цін. Вартість однокімнатної квартири тут впала на $5,8 тис., а трикімнатної – на цілих $10 тис.

Харків, Суми: ціни на житло в цих містах також знизилися, що робить їх більш привабливими для покупців.

Інші міста: ціни на нерухомість в інших містах України також змінюються, але не так різко, як у вищезгаданих.

Загалом, ринок нерухомості України залишається непередбачуваним і чутливим до безпекової ситуації. Якщо ви плануєте купувати чи продавати житло, варто уважно вивчити ситуацію в конкретному місті та звернутися до фахівців.

Як повідомлялося, державна «Українська фінансова житлова компанія» розробляє програми оренди житла з правом викупу та соціальної оренди. Програми мають допомогти задовольнити соціальний запит на доступне житло, який зріс унаслідок війни.

Також влада розробила експериментальний проєкт із субсидування оренди житла. Спершу такі субсидії плануються лише для переселенців, але потім її зможуть отримувати й інші українці, які потребують допомоги від держави.

До слова, у столиці внутрішньо переміщені особи, які прийняті на облік як громадяни, що потребують житла для тимчасового проживання та учасники бойових дій можуть орендувати квартиру зі знижкою 50% та можливістю подальшого викупу квартири.