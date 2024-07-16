Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Виробник програмного забезпечення Kaspersky йде з ринку США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Виробник програмного забезпечення Kaspersky йде з ринку США
На американському сайті компанії Kaspersky вже припинено продаж антивірусів і засобів кібербезпеки
фото з відкритих джерел

Компанія заявила, що ухвалила «сумне і важке рішення» покинути США

Російська компанія «Лабораторія Касперського» поступово згорне свою діяльність у США з 20 липня. Про це повідомив виробник антивірусного програмного забезпечення майже через місяць після того, як були оголошені санкції проти компанії та її керівництва, пише Reuters.

Компанія заявила, що ухвалила «сумне і важке рішення» покинути США, оскільки можливості ведення бізнесу в цій країні більше «не є життєздатними».

Зокрема, на американському сайті компанії вже припинено продаж антивірусів і засобів кібербезпеки, а на екрані з'явилося повідомлення «покупка недоступна для клієнтів зі США».

Крім того, компанія не зможе надавати оновлення для програмного забезпечення.

Kaspersky – це російська компанія, що займається розробкою рішень для кібербезпеки та антивірусного програмного забезпечення. Вона здобула широку популярність завдяки своїм продуктам для захисту домашніх користувачів і корпоративних клієнтів. Заснована 1997 року Євгеном Касперським, компанія має штаб-квартиру в Москві.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена ввела повну заборону на використання програмного забезпечення «Лабораторії Касперського» через її зв'язки з Росією.

Раніше стало відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена може заборонити американським компаніям та громадянам використовувати програмне забезпечення, виготовлене російською компанією Kaspersky Lab.

Як повідомлялося, російська IT-компанія «Лабораторія Касперського» розробила мобільний радіочастотний детектор для виявлення безпілотників. Першу партію з 20 пристроїв вже відправлено до однієї з російських комерційних структур. В офіційному релізі ІT-розробник не приховує, що його антидроновий детектор призначений для державних організацій

До слова, Європейський парламент попросив членів свого підкомітету з питань оборони перевірити свої телефони на шпигунське програмне забезпечення після того, як на двох пристроях знайшли сліди злому.

Теги: санкції США ринок технології

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кримінальну справу за звинуваченням Дональда Трампа в неправомірному поводженні з секретною інформацією відхилено
Справу щодо Трампа про засекречені документи закрито: деталі
Вчора, 19:48
За «бавовною» в Краснодарському краї стоять дрони Служби безпеки України
Горіло добу: дрони СБУ успішно атакували нафтобазу в Краснодарському краї
7 липня, 16:59
Новий пакет міститиме ракети для систем українських ППО
Ракети для ППО, артилерійські снаряди: США оголосили пакет військової допомоги Україні
3 липня, 21:49
Вікторія Спартц отримала звинувачення у носінні зброї
Скандальна конгресменка українського походження намагалась пройти до літака з пістолетом
2 липня, 13:03
Трамп і Байден візьмуть участь у дебатах
Дебати Байдена та Трампа. Які очікування мають американці
27 червня, 08:21
Олімпійський вогонь має 11-тижневу подорож Францією з 10 тис. факелоносців до церемонії відкриття Олімпіади 2024 року в Парижі 26 липня
Під час засідання ПАРЄ до зали було внесено Олімпійський вогонь (відео)
26 червня, 21:26
Росіяни планують масштабувати виготовлення іранських баражувальних боєприпасів до рівня 10 тисяч одиниць на рік
Росія нарощує виробництво дронів, але натрапляє на труднощі – санкції
25 червня, 19:33
Сьогоднішня зустріч європейських міністрів, як і місяць тому, розпочалася із обговорення фінансових впливів, що спричинені російською агресією проти України
Стало відомо, коли Україна зможе отримати $50 млрд від G7
21 червня, 21:41
Обмеження забороняють японським компаніям експортувати продукцію на адресу підсанкційних китайських фірм
Японія вперше ввела санкції проти компаній з Китаю за підтримку війни в Україні
21 червня, 09:02

Телеком

Виробник програмного забезпечення Kaspersky йде з ринку США
Виробник програмного забезпечення Kaspersky йде з ринку США
Оформити статус учасника бойових дій можна буде в «Дії»: постанова уряду
Оформити статус учасника бойових дій можна буде в «Дії»: постанова уряду
Єврокомісія погрожує оштрафувати соцмережу X через синю галочку
Єврокомісія погрожує оштрафувати соцмережу X через синю галочку
Українські хакери показали відео про втрати окупантів на телебаченні Уралу
Українські хакери показали відео про втрати окупантів на телебаченні Уралу
У роботі соцмережі Facebook стався збій
У роботі соцмережі Facebook стався збій
У «Дії» з'являться нові послуги для підприємців
У «Дії» з'являться нові послуги для підприємців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Фаріон розповіла, куди витратила відсуджені у Львівської політехніки 100 тис. грн
22K
День бухгалтера 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
18K
Вода навколо Нової Зеландії «закипає»: експерти пояснили, що відбувається
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
6078
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
4403
Останній день військовозобов'язаного для оновлення даних. Що буде після 16 липня 2024: роз'яснення експертів

Новини

Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
Вчора, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
14 липня, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
13 липня, 15:45

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua