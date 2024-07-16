Виробник програмного забезпечення Kaspersky йде з ринку США

На американському сайті компанії Kaspersky вже припинено продаж антивірусів і засобів кібербезпеки

Компанія заявила, що ухвалила «сумне і важке рішення» покинути США

Російська компанія «Лабораторія Касперського» поступово згорне свою діяльність у США з 20 липня. Про це повідомив виробник антивірусного програмного забезпечення майже через місяць після того, як були оголошені санкції проти компанії та її керівництва, пише Reuters.

Компанія заявила, що ухвалила «сумне і важке рішення» покинути США, оскільки можливості ведення бізнесу в цій країні більше «не є життєздатними».

Зокрема, на американському сайті компанії вже припинено продаж антивірусів і засобів кібербезпеки, а на екрані з'явилося повідомлення «покупка недоступна для клієнтів зі США».

Крім того, компанія не зможе надавати оновлення для програмного забезпечення.

Kaspersky – це російська компанія, що займається розробкою рішень для кібербезпеки та антивірусного програмного забезпечення. Вона здобула широку популярність завдяки своїм продуктам для захисту домашніх користувачів і корпоративних клієнтів. Заснована 1997 року Євгеном Касперським, компанія має штаб-квартиру в Москві.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена ввела повну заборону на використання програмного забезпечення «Лабораторії Касперського» через її зв'язки з Росією.

Раніше стало відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена може заборонити американським компаніям та громадянам використовувати програмне забезпечення, виготовлене російською компанією Kaspersky Lab.

Як повідомлялося, російська IT-компанія «Лабораторія Касперського» розробила мобільний радіочастотний детектор для виявлення безпілотників. Першу партію з 20 пристроїв вже відправлено до однієї з російських комерційних структур. В офіційному релізі ІT-розробник не приховує, що його антидроновий детектор призначений для державних організацій

До слова, Європейський парламент попросив членів свого підкомітету з питань оборони перевірити свої телефони на шпигунське програмне забезпечення після того, як на двох пристроях знайшли сліди злому.