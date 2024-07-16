Виробник програмного забезпечення Kaspersky йде з ринку США
Компанія заявила, що ухвалила «сумне і важке рішення» покинути США
Російська компанія «Лабораторія Касперського» поступово згорне свою діяльність у США з 20 липня. Про це повідомив виробник антивірусного програмного забезпечення майже через місяць після того, як були оголошені санкції проти компанії та її керівництва, пише Reuters.
Компанія заявила, що ухвалила «сумне і важке рішення» покинути США, оскільки можливості ведення бізнесу в цій країні більше «не є життєздатними».
Зокрема, на американському сайті компанії вже припинено продаж антивірусів і засобів кібербезпеки, а на екрані з'явилося повідомлення «покупка недоступна для клієнтів зі США».
Крім того, компанія не зможе надавати оновлення для програмного забезпечення.
Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена ввела повну заборону на використання програмного забезпечення «Лабораторії Касперського» через її зв'язки з Росією.
Раніше стало відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена може заборонити американським компаніям та громадянам використовувати програмне забезпечення, виготовлене російською компанією Kaspersky Lab.
Як повідомлялося, російська IT-компанія «Лабораторія Касперського» розробила мобільний радіочастотний детектор для виявлення безпілотників. Першу партію з 20 пристроїв вже відправлено до однієї з російських комерційних структур. В офіційному релізі ІT-розробник не приховує, що його антидроновий детектор призначений для державних організацій
До слова, Європейський парламент попросив членів свого підкомітету з питань оборони перевірити свої телефони на шпигунське програмне забезпечення після того, як на двох пристроях знайшли сліди злому.
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