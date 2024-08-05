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Світові ціни на цукор впали до дворічного мінімуму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Світові ціни на цукор впали до дворічного мінімуму
Бразилія експортувала близько 20 млн тонн цукру з початку року, що на 40% більше, ніж у попередньому році
фото з відкритих джерел

Вартість контрактів впала на 2,5%, що є найнижчим показником з жовтня 2022 року

Тростинний цукор (цукор-сирець) подешевшав до мінімуму за майже два роки через розпродаж на світових ринках. Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, вартість контрактів впала на 2,5% до 17,64 цента за 0,45 кг, що є найнижчим показником з жовтня 2022 року.

Найбільший у світі виробник цукру – Бразилія експортувала близько 20 млн тонн цукру з початку року до липня, що на 40% більше, ніж у попередньому році. Темпи експорту можуть призупинитися з листопада по грудень або навіть раніше, якщо сезон дощів розпочнеться вчасно в жовтні.

За словами аналітиків, на ринок цукру може залишатися тиск з боку бразильських спотових обсягів, що надходять, і рішення фондів тримати короткі позиції. Очікується, що сезон мусонних дощів в Індії, другому за величиною виробнику цукру-сирця, сприятиме збільшенню його виробництва.

Цукор-сирець подешевшав до мінімуму за майже два роки
Цукор-сирець подешевшав до мінімуму за майже два роки
фото: Bloomberg

Нагадаємо, з 2 липня ЄС повернув мита на українських яйця та цукор. Імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою.

До слова, українські цукровики відвантажували товар через Чорноморський та Одеський порти та постачали до Туреччини, Азербайджану, інших країн Азії й Африки. Через вторгнення Росії в Україну покупцями українського цукру зараз є тільки країни Євросоюзу, і там продукт користується попитом.

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Теги: продукти ціни Бразилія ринок торгівля

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