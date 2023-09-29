Скільки українців помилково отримали гроші за програмою «єПідтримка»: оприлюднено дані

Майже чверть громадян вже повернули кошти державі

Допомогу у розмірі 6500 тис. грн за програмою «єПідтримка» безпідставно отримали 60 тис. українців. Загалом 390 млн грн було виплачено неправомірно. Про це з посиланням на дані Міністерства економіки України повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних Опендатабот.

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«Наприкінці літа 2023 року у проросійських ЗМІ розпочалася кампанія про те, що українців масово змушують повертати кошти, отримані на початку повномасштабної війни у рамках програми «єПідтримка». Опендатабот вирішив перевірити, яка ситуація з виплатами насправді та скільки людей отримали допомогу помилково», – йдеться у повідомленні.

Станом на початок вересня 2023 року більш ніж 4,7 млн українців, які втратили доходи під час війни, отримали кошти. Йдеться про одноразову грошову допомогу в розмірі 6,5 тис. гривень. Усього громадянам було виплачено 30,9 млрд гривень.

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Із 30,9 млрд виплачених державою грошей, 390 млн грн було виплачено неправомірно. Загалом 60 тис. українців отримали одноразову виплату, не маючи на це підстав.

За даними Опендатабот, 14,5 тис. таких отримувачів вже повернули кошти до державного бюджету. «У Мінекономіки зазначили, що усі ці громадяни є працівниками бюджетних установ – тобто, їм не повинна була виплачуватися ця допомога, адже вони отримували зарплату з держбюджету в повному обсязі», – зазначено в дописі.

Повернуті грошові кошти мають бути направлені на потреби національної безпеки та оборони.

Зазначимо, у березні 2022 року Кабінет міністрів запустив спеціальну програму допомоги, яка передбачає виплату громадянам по 6500 гривень. Гроші могли отримати всі наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ, та ФОП усіх груп з населених пунктів, де активно ведуться бойові дії.