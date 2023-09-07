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«Президент поза підозрою». Гетманцев пояснив, куди ведуть корупційні скандали

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Президент поза підозрою». Гетманцев пояснив, куди ведуть корупційні скандали
Голова фінансового комітету Ради переконаний, що Зеленський не повʼязаний із корупцією
фото з відкритих джерел

«І яйця, і куртки, і бюджетна компенсація за електроенергію, поставлену руським на окупованих територіях, завдали нашій обороноздатності ударів, співмірних з прямою військовою агресією»

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики Данило Гетманцев переконаний, що президент України Володимир Зеленський не причетний до корупційних скандалів. Таку думку він висловив в інтерв’ю «Главкому».

Гетманцев зазначає, сліди журналістських розслідувань корупції не ведуть до президента. «І це не предмет довіри чи недовіри, це предмет знання, що базується на досвіді п'ятирічного спілкування. А якщо ведуть до будь-кого з команди незалежно від посади – в інтересах самої команди очиститися від покидька. У протилежному випадку ми беремо на себе бруд, до якого не маємо жодного відношення», –  поділився посадовець.

На думку Гетманцева, корупція – узагалі жахлива річ, яка вбиває українців так само, а можливо і більше, ніж росіяни. Тому в кожному випадку повинна бути достатньо жорстка публічна реакція, розголос, відкрите розслідування.

Посадовець наголосив, що справедливість у війну має свої особливості – це справедливість пожертви. Людина жертвує своєю свободою, бо є обмеження в переміщеннях, зібраннях і навіть свободі слова. Вона жертвує життям через мобілізацію і майном через оподаткування та благодійність. І держава може робити для перемоги абсолютно все, що потрібно, але при цьому вона має забезпечувати справедливість пожертви.

«А якщо я віддаю на дрон тисячу гривень, а хтось тисячу гривень краде на цьому дроні, то це що завгодно, тільки не справедливість. І це руйнує саму ідею перемоги, руйнує державу зсередини, набагато гірше, ніж росіяни. У цьому контексті я вважаю, що і яйця, і куртки, і бюджетна компенсація за електроенергію, поставлену руським на окупованих територіях, завдали нашій обороноздатності ударів, співмірних з прямою військовою агресією», – сказав голова фінансового комітету.

Він запевнив, що винних чекатимуть покарання та наслідки, зокрема кадрові, а згодом і кримінальна відповідальність, бо інакше відсутність справедливості зруйнує нас достатньо швидко.

Також Гетманцев додав: якщо є докази, то всі причетні повинні отримати юридичну та політичну оцінки. Але водночас зазначив, що люди мають право на захист.  

Нагадаємо, вплив заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми на уряд України дозволив окупованим сонячним станціям його брата та бізнес-партнерів отримати 324 млн грн за електроенергію, яку вони не постачали. Ці СЕС з липня 2022 року не синхронізовані з енергомережею неокупованої частини України, а відповідно електроенергія не була поставлена – брат впливового чиновника Банкової отримав 324 млн грн за непоставлену електроенергію. ЗМІ розкрили схему.

Здійснювати такі виплати було б неможливо без участі уряду, який фактично зараз контролює Ростислав Шурма. Усі учасники процесу розуміли, що здійснюються платежі за електроенергію, яка була вироблена окупованими СЕС і не поставлена в енергомережу України, але не зупинили транзакції. 

ЗМІ наполягають, що Шурма фактично замінив собою економічний блок уряду і взяв під контроль роботу міністра енергетики, НКРЕКП, «Енергоатому», Фонду держмайна, Оператора ГТС, «Укрнафти», «Мотор Січі», «Лісів України», поліграфкомбінату «Україна» та інших держпідприємств.

Однак посадовець з Офісу президента наполягає, скандальне викриття журналістів-розслідувачів – не схема, а «звичайне питання, яке вирішується на рівні регулятора та оператора». Він запевняє, що жодної копійки державних коштів не було нікому перераховано – як Шурма відбілює себе і брата після скандалу.

Заступник голови Банкової відкинув усі претензії до своєї персони, заявивши, що лише регулятор та оператор системи передачі «Укренерго» має повноваження встановлювати підключення електростанцій до об'єднаної енергосистеми України. За словами чиновника, «Укренерго» щомісяця (включно з червнем 2023 року) підтверджувало, що станції працюють в об'єднаній енергосистемі країни. Надавались послуги з диспетчеризації; команди на завантаження/розвантаження, виходячи з балансу в енергосистемі; підписувалися акти, що підтверджують обсяги генерації.

Зауважимо, голова фінансового комітету Ради заявив, що профіцит місцевих бюджетів повинен бути переважно спрямований на армію і фінансування оборони – Гетманцев вважає, що вся країна повинна працювати на фронт, а не шукати балансу.

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Теги: Данило Гетманцев Укренерго корупція президент розслідування Володимир Зеленський фінансування держава електроенергія

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