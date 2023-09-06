Донат на помсту. Як «віддячити» росіянам за безсонні ночі

Відкрито збір на черговий рій дронів-камікадзе

Масштабні обстріли мирних міст нашої країни коштували українцям довгих безсонних ночей, і є спосіб помститися росіянам за це. Наразі українським воїнам потрібно більше дронів-камікадзе. Власник міжнародного креативного агентства, а зараз оператор дронів на фронті Валентин Ільчук із позивним «Буржуй» потребує підтримки. Подробиці його ініціативи розповів шеф-редактор сайту Obozrevatel Орест Сохар на своїй Facebook-сторінці.

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Суть пропозиції до українців така: Валентин Ільчук пройшов навчання на оператора дронів, попрактикувався в аеророзвідці та збирає черговий рій дронів-камікадзе. Застосовуватимуть їх на конкретній ділянці фронту, щоб забезпечити успіх контрнаступу – але на якому саме секрет.

Журналіст Сохар зазначив: «До останнього підрозділ Валентина купував необхідні девайси самостійно чи за допомогою друзів! Ми навіть на день народження дарували йому ті коптери. Але дрони, батареї, плати, окуляри витрачаються дуже швидко! А нечистої сили з того боку фронту – ще багато».

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З цієї причини Сохар звернувся за допомогою: необхідно придбати 50 дронів-камікадзе з комплектуючими для повноцінного оснащення екіпажу – бортами, наземною станцією, платами ініціації та специфічним бк.

Загальна вартість «благодійної акції» складає 1,8 млн грн, це стане чудовою нагодою «віддячити» окупантам за нічні повітряні тривоги. Усі охочі можуть задонатити у банку за посиланням або переказати гроші на картку за номером – 5375 4112 0806 2302.

Зазначимо, Валентин Ільчук у 2014-му пішов в АТО, з лютого 2022-го – на передовій. На початку повномасштабного вторгнення він брав участь у звільненні Київської та Херсонської областей у складі бойового поліцейського підрозділу. Пізніше перейшов на Запорізький напрямок.

Валентин пройшов навчання на оператора дрона, практикувався в аеророзвідці, а тепер формує рій дронів-камікадзе.

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Триває 560-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 28 бойових зіткнень. Противник продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.