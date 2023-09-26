СБУ підозрює ексочільника «Київводоканалу» в масштабному розкраданні бюджетних коштів

Чоловіку загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна

Зловмисник привласнив майже 65 млн грн під виглядом витрат на передислокацію насосної станції

Ексочільника Київводоканалу підозрюють у розкраданні майже 65 млн бюджетних грн під час боїв за столицю. Про це повідомили в СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Служба безпеки викрила ще одну схему розкрадання коштів з бюджету Києва, які призначалися на ліквідацію надзвичайних ситуацій у місті під час війни. Зловмисником виявився колишній гендиректор ПрАТ «АК «Київводоканал», який на початку повномасштабного вторгнення РФ перебував на посаді.

За словами СБУ, він разом зі спільниками привласнив майже 65 млн грн під виглядом витрат на передислокацію плавучої насосної станції на річку Десна. Там вона мала перекачувати воду на технологічні споруди Дніпровської водопровідної станції, а потім до централізованого водогону Києва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Таким чином обладнання мало забезпечити киян резервним постачанням водою під час активних бойових дій на території столичного регіону. За даними слідства, плавуча насосна станція була несправною і технологічно не підлягала транспортуванню.

«Для того, щоб вкрасти бюджетні гроші, фігуранти в березні 2022 року уклали угоду з афілійованою компанією про фіктивне переміщення обладнання до акваторії Десни. Насосна станція залишалась на місці, а гроші за її «транспортування» були переведені майже у повному обсязі на підрядників з виведенням потім у тінь», – йдеться в повідомленні.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факт розкрадання бюджетних коштів, а також непридатність насосного обладнання до експлуатації за цільовим призначенням.

СБУ повідомила, що під час обшуків в офісних приміщеннях фігурантів виявлено фінансово-господарську документацію із доказами оборудки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Колишньому гендиректору Київводоканалу повідомлено про підозру в привласненні, розтраті майна, заволодінні коштами шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

Зловмиснику загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.