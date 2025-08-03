Аграрій спрогнозував, що буде з цінами на картоплю восени

Ціни на молодий урожай картоплі в роздрібній торгівлі коливаються від 22 до 38 грн/кг

Цього року очікується стабільний рівень виробництва картоплі, але є й ризик зменшення врожаю

Потенційний урожай багатьох культур в Україні під загрозою через аномально теплу зиму, пізні весняні заморозки, а також нестачу вологи в деяких регіонах. Зокрема, проблеми торкнулися врожаю картоплі.Як інформує «Главком», виконувач обов'язків першого віцепрезидента Національної академії аграрних наук України Ігор Гриник в інтерв'ю «РБК-Україна» розповів, що протягом травня 2025 року по всій Україні було достатньо опадів для формування врожаю картоплі. Проте негативно вплинули на врожай весняні заморозки та складні погодні умови в липні.

Експерт зазначив, що цього року очікується стабільний рівень виробництва, що дасть змогу уникнути різкого стрибка цін на картоплю. Водночас із цим він визнав, що існує ризик зменшення врожаю.

«Виробники, зокрема ті, які спеціалізуються на насіннєвій картоплі, прогнозують зменшення врожаю на 25-30% порівняно з попереднім роком», – сказав Гриник.

Експерт наголосив, що принаймні в Київській та південних областях України картопля потерпала від нестачі вологи та високих температур. Це негативно вплинуло на врожайність і якість картоплі.

Гриник додав, що спека та посуха може призвести до появи різноманітних хвороб у бульб картоплі, включно з паршею, в'яненням листя та бульб, дуплистістю, розтріскуванням та вторинним ростом.

За словами експерта, вже зараз спостерігається значне сезонне зниження ціни на картоплю.

«Ціни на молодий урожай на гуртових ринках впали до 15-22 грн/кг, а в роздрібній торгівлі коливаються від 22 до 38 грн/кг – залежно від регіону та мережі. Середня ціна вже знизилася до 33,55 грн/кг і тенденція до зниження триває», – поділився він.

Проте, Гриник зазначив, що осінній прогноз стає «більш стриманим».

«Тому у вересні-жовтні оптові ціни, найімовірніше, становитимуть 12-18 грн/кг, а в роздрібній торгівлі – очікується 20-26 грн/кг. З піковими значеннями до 30 грн/кг тільки в разі несприятливих умов – погоди, інфляції або логістичних проблем», – резюмував експерт.

Нагадаємо, за минулий тиждень в Україні помітно здорожчав часник, хоч і настав сезон збору його врожаю.

Раніше повідомлялося, що екстремальні погодні умови через глобальну зміну клімату викликають стрибки цін на продукти по всьому світу. Такий висновок міститься у дослідженні Барселонського суперкомп'ютерного центру. Зокрема, ціна на оливкову олію в Європі підскочила на 50% минулого року після тривалих посух на півдні Іспанії протягом 2022 та 2023 років.

В Індії хвиля спеки у травні минулого року призвела до зростання цін на цибулю на 89%, тоді як у Кореї ціни на капусту зросли на 70% після рекордної літньої спеки.

У Японії ціни на рис зросли на 48% у вересні після серпневої спеки, що охопила весь регіон, а в Китаї ціни на овочі зросли на 30%. У Каліфорнії та Аризоні у США ціни на овочі підскочили на 80% у листопаді 2022 року після посух.