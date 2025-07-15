Чехія відмовилася купувати зброю у США для України

Чехія відмовилася від участі в ініціативі Трампа щодо закупівлі зброї для України

Чеська Республіка не братиме участь в ініціативі президента США Дональда Трампа, згідно з якою європейські союзники мали б купувати зброю у США для подальшої передачі її Україні. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Publico.

За словами Петра Фіали, Чеська Республіка наразі зосереджується на власних проектах та інших способах допомоги Україні, зокрема через ініціативу щодо боєприпасів. «Чеська Республіка зосереджується на інших проектах та способах допомоги Україні, наприклад, через ініціативу щодо боєприпасів. Тому на даний момент ми не розглядаємо можливість приєднання до цього проекту», – заявив прем’єр-міністр.

Президент США Дональд Трамп раніше обіцяв, що Сполучені Штати братимуть участь у постачанні зброї Києву за схемою, де європейські союзники купуватимуть озброєння у США, щоб замінити власні запаси, передані Україні. Ця угода, за його словами, передбачає, що всю її оплатять європейські країни, а не США. Трамп також заявляв, що «ракети Patriot прибудуть до України протягом кількох днів».

За словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, перша партія поставок включатиме «величезну» кількість озброєння, зокрема системи ППО, ракети та артилерійські боєприпаси. До цього проекту вже приєдналися Німеччина, Велика Британія, Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Нідерланди та Канада. Рютте зазначив, що це лише «перша хвиля» і очікується подальша участь інших країн.

На противагу ініціативі Трампа, Чехія продовжує активно розвивати власну ініціативу щодо боєприпасів, до якої вже приєдналися багато союзників НАТО, серед яких основними донорами є Нідерланди та Данія. Завдяки цій ініціативі Україна вже отримала близько 1,8 млн артилерійських боєприпасів, і їхня кількість продовжуватиме зростати.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що готується відправка 17 систем Patriot до України. Про це він повідомив під час спільної пресконференції з генсекретарем Марком Рютте, передає «Главком».

«У нас є одна країна, яка готує до відправки 17 систем Patriot. Їм вони не знадобляться. Тому ми домовимося про те, куди відправити ці 17 систем – або значну їх частину... І це можна зробити дуже швидко», – сказав Трамп.