Скільки коштує картопля у Києві: огляд цін

Найдорожче коштує картопля сорту «Гранада», яка цінується за свої високі смакові якості

Після зимового зростання ціна на картоплю минулого врожаю у Києві знову підвищилися, а рання картопля трохи подешевшала. Зокрема, у мережі Auchan вартість на овоч варіюється від 13,90 грн/кг до 41,50 грн/кг. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Найдешевша картопля у супермаркеті Auchan коштує 13,90 грн за кіло.

Найдешевша картопля коштує 13,90 грн за кіло з урахуванням 50% знижки фото: glavcom.ua

Найдорожче коштує картопля сорту «Гранада» – за кіло доведеться віддати вже 41,50 грн.

Картопля сорту «Гранада» коштує найдорожче фото: glavcom.ua

Трохи дешевше, 36,90 грн за кіло, коштує картопля червона.

Картопля червона коштує 36,90 за кіло фото: glavcom.ua

Щоб трохи зекономити, можна придбати акційну картоплю за ціною 27,80 за кіло.

Також супермаркет пропонує картоплю ранню по ціні 40,90 грн за кіло.

Рання карпопля вже на прилавках столичних супермаркетів фото: glavcom.ua

За даними сайту «Мінфін», середня ціна на картоплю білу становить 35,05 грн за кіло, а молода картопля у середньому коштує 42,60 грн за кіло.

Середня ціна на картоплю, за даними сайту «Мінфін», становить 35,05 гон за кіло фото: дані з сайту «Мінфін»

Середня ціна на картоплю у лютому, за даними сайту «Мінфін», становила 31,98 грн за кіло, молода картопля коштувала 44,90 грн за кіло.

Середня ціна на картоплю у лютому фото: дані з сайту «Мінфін»

Нагадаємо, глобальне потепління дедалі сильніше впливає на сільське господарство в Україні, ставлячи під загрозу вирощування традиційних овочів. Зокрема, картопля, капуста та огірки стають особливо вразливими через зміну кліматичних умов. Про це в інтерв`ю «Главкому» розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух.

До слова, в українських супермаркетах знижується ціна на турецькі помідори. За прогнозами операторів ринку така тенденція зберігатиметься й надалі. У мережі «Ашан» у Києві зафіксовано ціну на помідори черрі – 299,90 грн за кілограм на противагу ціні у лютому – 699 грн за кілограм.