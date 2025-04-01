Головна Київ Новини
search button user button menu button

Скільки коштує картопля у Києві: огляд цін

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Скільки коштує картопля у Києві: огляд цін
Рання карпопля пропонується за ціною 40,90 грн за кіло
фото: glavcom.ua

Найдорожче коштує картопля сорту «Гранада», яка цінується за свої високі смакові якості

Після зимового зростання ціна на картоплю минулого врожаю у Києві знову підвищилися, а рання картопля трохи подешевшала. Зокрема, у мережі Auchan вартість на овоч варіюється від 13,90 грн/кг до 41,50 грн/кг. Про це повідомляє кореспондент «Главкома». 

Найдешевша картопля у супермаркеті Auchan коштує 13,90 грн за кіло. 

Найдешевша картопля коштує 13,90 грн за кіло з урахуванням 50% знижки
Найдешевша картопля коштує 13,90 грн за кіло з урахуванням 50% знижки
фото: glavcom.ua

Найдорожче коштує картопля сорту «Гранада» – за кіло доведеться віддати вже 41,50 грн. 

Картопля сорту «Гранада» коштує найдорожче
Картопля сорту «Гранада» коштує найдорожче
фото: glavcom.ua

Трохи дешевше, 36,90 грн за кіло, коштує картопля червона.

Картопля червона коштує 36,90 за кіло
Картопля червона коштує 36,90 за кіло
фото: glavcom.ua

Щоб трохи зекономити, можна придбати акційну картоплю за ціною 27,80 за кіло.

Скільки коштує картопля у Києві: огляд цін фото 1
фото: glavcom.ua

Також супермаркет пропонує картоплю ранню по ціні 40,90 грн за кіло. 

Рання карпопля вже на прилавках столичних супермаркетів
Рання карпопля вже на прилавках столичних супермаркетів
фото: glavcom.ua

За даними сайту «Мінфін», середня ціна на картоплю білу становить 35,05 грн за кіло, а молода картопля у середньому коштує 42,60 грн за кіло.

Середня ціна на картоплю, за даними сайту «Мінфін», становить 35,05 гон за кіло
Середня ціна на картоплю, за даними сайту «Мінфін», становить 35,05 гон за кіло
фото: дані з сайту «Мінфін»

Середня ціна на картоплю у лютому, за даними сайту «Мінфін», становила 31,98 грн за кіло, молода картопля коштувала 44,90 грн за кіло. 

Середня ціна на картоплю у лютому
Середня ціна на картоплю у лютому
фото: дані з сайту «Мінфін»

Нагадаємо, глобальне потепління дедалі сильніше впливає на сільське господарство в Україні, ставлячи під загрозу вирощування традиційних овочів. Зокрема, картопля, капуста та огірки стають особливо вразливими через зміну кліматичних умов. Про це в інтерв`ю «Главкому» розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух.

До слова, в українських супермаркетах знижується ціна на турецькі помідори. За прогнозами операторів ринку така тенденція зберігатиметься й надалі. У мережі «Ашан» у Києві зафіксовано ціну на помідори черрі – 299,90  грн за кілограм на противагу ціні у лютому – 699 грн за кілограм.

Теги: Київ ціни овочі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На ярмарках можна придбати свіжі продукти за помірними цінами, а також підтримати місцевих виробників
У Києві 4-9 березня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
3 березня, 13:53
зловмисники підробили заповіт самотньої 70-річної власниці на її житло
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37
Ідея створення математичного музею з’явилася ще у 2021 році
В Україні з’явився перший інтерактивний Музей математики
17 березня, 20:04
Киян та гостей столиці просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення
У Києві та Київській області 21 березня буде обмежено дорожній рух: деталі
20 березня, 21:26
У Києві працює ППО
Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
21 березня, 22:10
Через повалене дерево на Печерському узвозі, рух транспорту тимчасово перекрити
Негода у Києві. На Печерському узвозі дерево зупинило рух транспорту
25 березня, 10:28
Ціна вдвічі впала у порівнянні з 1 лютого
Туреччина завалила Україну своїми помідорами: скільки коштують (фото)
30 березня, 11:18
На Виноградарі через будівництво метро на рік буде перекрито частину проспекту
Зміни маршрутів: як курсуватиме транспорт через будівництво метро на Виноградар
28 березня, 17:50
Новий наземний перехід через вулицю Хрещатик, спроєктований штучним інтелектом
Безбар'єрний Київ: на Хрещатику з’явиться новий наземний перехід
Вчора, 19:41

Новини

У Чорнобильському заповіднику з'явився агресивний хижак з-за океану
У Чорнобильському заповіднику з'явився агресивний хижак з-за океану
Скільки коштує картопля у Києві: огляд цін
Скільки коштує картопля у Києві: огляд цін
Нові швидкісні обмеження з 1 квітня: де у Києві та Дніпрі можна їхати швидше
Нові швидкісні обмеження з 1 квітня: де у Києві та Дніпрі можна їхати швидше
Небезпечні метеорологічні явища. Синоптики звернулися до киян
Небезпечні метеорологічні явища. Синоптики звернулися до киян
Українці на передовій просять не грошей, а зброю – духовний радник Трампа
Українці на передовій просять не грошей, а зброю – духовний радник Трампа
Віталій Кличко та мер Тулузи підписали Декларацію міст-побратимів
Віталій Кличко та мер Тулузи підписали Декларацію міст-побратимів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
195K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 квітня: ситуація на фронті
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 квітня 2025
41K
«Туреччина – не Мальдіви». Захист Крупи виправдав поїздку своєї клієнтки за кордон під час війни
33K
«Іво, усіх грошей не заробиш». Автор головних хітів Бобула образився на співака
29K
На Україну суне похолодання: коли очікувати і скільки триватиме
25K
ЗМІ: представник МОЗ не зміг пояснити, чому до списку ліків зі знижкою увійшов клофелін

Новини

1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01
МВФ спрогнозував завершення війни в Україні
29 березня, 13:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua