Через аномальну спеку підскочили ціни на продукти по всьому світу – FT
Екстремальні погодні умови призводять до зростання цін на продукти по всьому світу
Екстремальні погодні умови через глобальну зміну клімату викликають стрибки цін на продукти по всьому світу. Такий висновок міститься у дослідженні Барселонського суперкомп'ютерного центру. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.
Ціна на оливкову олію в Європі підскочила на 50% минулого року після тривалих посух на півдні Іспанії протягом 2022 та 2023 років.
В Індії хвиля спеки у травні минулого року призвела до зростання цін на цибулю на 89%, тоді як у Кореї ціни на капусту зросли на 70% після рекордної літньої спеки.
У Японії ціни на рис зросли на 48% у вересні після серпневої спеки, що охопила весь регіон, а в Китаї ціни на овочі зросли на 30%. У Каліфорнії та Аризоні у США ціни на овочі підскочили на 80% у листопаді 2022 року після посух.
«Багато погодних явищ, що викликали ці сплески цін, були абсолютно безпрецедентними з історичного погляду», – сказав провідний автор дослідження Максиміліан Коц із Barcelona Supercomputing Center.
Дослідження також показало, що сплески цін на продукти часто відбувалися після екстремальних погодних умов лише через кілька місяців – закономірність, яка, як попереджають дослідники, ймовірно, стане більш поширеною у міру посилення зміни клімату.
«Ми знаємо, що (екстремальні погодні явища, – «Главком») вже стають інтенсивнішими й частіше, ніж 30-40 років тому, і ми очікуємо, що це продовжуватиметься доти, доки викиди парникових газів продовжуватимуть зростати», – сказав Коц.
Дослідження робить висновок, що стрибки цін на харчі поширювалися з окремих регіонів по всьому світу через торгівлю. Наприклад, вартість шоколаду у Великій Британії зросла після триразового зростання цін на какао після посухи та надзвичайної спеки в Гані та Кот-д'Івуарі.
Ринкові спекуляції та «погана політика» часто також посилюють вплив зростання цін на продукти, пов'язаного зі зміною клімату, сказав Радж Патель із Техаського університету, який не брав участі у підготовці звіту.
Дослідження також викликало питання для центральних банків, оскільки зростання цін на продукти загрожує зусиллям контролю споживчої інфляції, особливо в країнах, що розвиваються, де продукти становлять велику частку споживчих цін.
У дослідженні також зазначається, що коли ціни зростають, бідніші домогосподарства, ймовірно, їдять менше поживних продуктів. «Споживання фруктів та овочів, зокрема, було «дуже вразливим до зростання цін на продукти», – сказала Тейлор.
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