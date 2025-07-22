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Через аномальну спеку підскочили ціни на продукти по всьому світу – FT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Через аномальну спеку підскочили ціни на продукти по всьому світу – FT
Ринкові спекуляції та «погана політика» часто також посилюють вплив зростання цін на продукти харчування
фото із відкритих джерел

Екстремальні погодні умови призводять до зростання цін на продукти по всьому світу 

Екстремальні погодні умови через глобальну зміну клімату викликають стрибки цін на продукти по всьому світу. Такий висновок міститься у дослідженні Барселонського суперкомп'ютерного центру. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

Ціна на оливкову олію в Європі підскочила на 50% минулого року після тривалих посух на півдні Іспанії протягом 2022 та 2023 років.

В Індії хвиля спеки у травні минулого року призвела до зростання цін на цибулю на 89%, тоді як у Кореї ціни на капусту зросли на 70% після рекордної літньої спеки.

У Японії ціни на рис зросли на 48% у вересні після серпневої спеки, що охопила весь регіон, а в Китаї ціни на овочі зросли на 30%. У Каліфорнії та Аризоні у США ціни на овочі підскочили на 80% у листопаді 2022 року після посух.

«Багато погодних явищ, що викликали ці сплески цін, були абсолютно безпрецедентними з історичного погляду», – сказав провідний автор дослідження Максиміліан Коц із Barcelona Supercomputing Center.

Дослідження також показало, що сплески цін на продукти часто відбувалися після екстремальних погодних умов лише через кілька місяців – закономірність, яка, як попереджають дослідники, ймовірно, стане більш поширеною у міру посилення зміни клімату.

«Ми знаємо, що (екстремальні погодні явища, – «Главком») вже стають інтенсивнішими й частіше, ніж 30-40 років тому, і ми очікуємо, що це продовжуватиметься доти, доки викиди парникових газів продовжуватимуть зростати», – сказав Коц.

Дослідження робить висновок, що стрибки цін на харчі поширювалися з окремих регіонів по всьому світу через торгівлю. Наприклад, вартість шоколаду у Великій Британії зросла після триразового зростання цін на какао після посухи та надзвичайної спеки в Гані та Кот-д'Івуарі.

Ринкові спекуляції та «погана політика» часто також посилюють вплив зростання цін на продукти, пов'язаного зі зміною клімату, сказав Радж Патель із Техаського університету, який не брав участі у підготовці звіту.

Дослідження також викликало питання для центральних банків, оскільки зростання цін на продукти загрожує зусиллям контролю споживчої інфляції, особливо в країнах, що розвиваються, де продукти становлять велику частку споживчих цін.

У дослідженні також зазначається, що коли ціни зростають, бідніші домогосподарства, ймовірно, їдять менше поживних продуктів. «Споживання фруктів та овочів, зокрема, було «дуже вразливим до зростання цін на продукти», – сказала Тейлор.

Нагадаємо, спека в умовах війни додатково навантажує і без того виснажені тіла та психіку людей. Висока температура повітря стає додатковим стрес-фактором для українців, що може спровокувати дратівливість та втому. Про те, як давати собі раду влітку в коментарі «Главкому» розповіла психологиня напрямку когнітивно-поведінкової терапії Олеся Ольховик.

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Теги: продукти спека політика харчування овочі клімат

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