Картопляна криза в Росії означає, що економіка Путіна на межі краху – Telegraph

Зростання цін на харчі та нестача робочої сили підживлюють інфляцію та роблять Москву вразливою

Різке зростання цін на продукти та нестача робочої сили посилюють інфляцію в Росії, ставлячи під загрозу стійкість економіки Путіна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Приміром ціни на картоплю у країні-агресорці сягли рекорду серед усіх продовольчих товарів. «Для Володимира Путіна апетит росіян до цього овочу став проблематичним. Дефіцит призвів до зростання цін на 167% за останній рік, що є найбільшим зростанням серед усіх продуктів харчування», – йдеться у матеріалі.

Сам диктатор у травні визнав проблему: «Виявилося, що у нас не вистачає картоплі. Я говорив із Лукашенком. Він сказав: «Ми вже все продали Росії».

З моменту вторгнення в Україну у 2022 році та запровадження масштабних санкцій, російська економіка залишалася стійкою. Проте зараз ситуація потроху змінюється.

«З моменту вторгнення в Україну у 2022 році, яке зробило Росію найбільш санкційною країною у світі, пильні економісти уважно стежили за ознаками економічної шкоди, які виявилися надзвичайно «невловимими». Але зараз зростання цін на харчі та нестача робочої сили підтримують високий рівень інфляції, що призводить до великих тріщин в економіці» – зазначають журналісти.

Міністр економіки РФ Максим Решетніков нещодавно заявив: «Ми на межі рецесії». Економічне зростання сповільнюється, а інфляція залишається високою – у травні вона досягла 9,9%. При цьому ключова ставка ЦП залишається на рівні 20%, попри невелике зниження у червні.

Олександра Прокопенко, колишній радник Центробанку РФ, каже, що Росія наближається до стану стагфляції – одночасного економічного застою та зростання цін. «Економіка вразлива. Падіння цін на нафту або посилення санкцій завдадуть набагато більших збитків, ніж раніше», – наголошує вона. Це означає, що Путін вразливий. Подальше падіння цін на нафту або посилення санкцій тепер можуть завдати набагато більшої шкоди, ніж раніше, попереджає Прокопенко.

За словами європейського економіста, який побажав залишитися анонімним, російська економіка втратила колишній імпульс: дефіцит бюджету зростає. «Якщо подивитися на дефіцит, він зростає. Це свідчить про те, що, попри фіскальну підтримку, яка, найімовірніше, спрямована на військові сфери, російська економіка явно не така стійка, як раніше», – сказав економіст.

Нагадаємо, Путін підготував пастку іноземцям, які служитимуть в армії РФ.