Битва за Покровськ. Огляд фронту

Огляд з Покровського напрямку. Ситуація продовжує загострюватися

Огляд. Сьогодні буде Покровський напрямок, оскільки ситуація там продовжує загострюватися досить інтенсивно.

1. Склад сил і засобів противника

На цьому напрямку командування противника зосередило та розгорнуло угруповання військ (УВ) «Центр». Його основу складають частини та з'єднання двох загальновійськових армій (ЗВА) Центрального військового округу (ЦВО) – 2-ї та 41-ї ЗВА + більша частина сил 51-ї ЗВА зі складу УВ «Юг». Зокрема:

2-га ЗВА, що діє у складі 27-ї мотострілецької дивізії (мсд) та двох окремих мотострілецьких бригад (омсбр) — 15-ї та 30-ї омсбр;

41-ша ЗВА, що діє у складі 90-ї танкової дивізії (тд), 35-ї, 55-ї та 74-ї омсбр;

51-ша ЗВА діє на цьому напрямку у складі 5-ї, 9-ї, 110-ї, 114-ї та 132-ї омсбр.

Крім вищезазначених сил та засобів, командування противника розгорнуло на цьому ж напрямку низку з'єднань та частин, які придані командуванню вищезазначених об’єднань та з'єднань, таких як 137-ма омсбр або низка полків «мобілізаційного резерву» (так звані «чотиризначні»). Таких формувань тут налічується до 6-и.

Іншими словами, на ділянці від Дачного до Полтавки перебуває щонайменше дві дивізії (27-ма мотострілецька дивізія, 90-та танкова дивізія), до десяти мотострілецьких бригад (5-та, 9-та, 15-та, 30-та, 55-та, 74-та, 110-та, 114-та, 132-га та 137-ма мотострілецькі бригади) + до шести мотострілецьких полків «мобілізаційного резерву». Це не рахуючи окремих, менших підрозділів, таких як окремі мотострілецькі та стрілецькі батальйони (омсб та осб), штибу 60-го омсб.

Загальна чисельність військ (сил) противника, розгорнутих на Покровському напрямку, оцінюється приблизно в 110-112 тисяч «тушок». Вони мають приблизно від 500 до 520 танків, 680-700 бойових броньованих машин (ББМ), включаючи різноманітні бронеавтомобілі та тягачі, до 560-565 одиниць ствольної артилерії, включаючи 120-мм міномети та понад 180 одиниць РСЗВ, усіх калібрів.

Усі ці оцінки є суто умовними та приблизними, адже не враховують значну частину небоєздатного озброєння та військової техніки (ОВТ), яке або перебуває на ремонті, або на відновленні. Крім того, очевидно, що лише частина цього ОВТ використовується противником безпосередньо у першому ешелоні.

За загальною потужністю та своїми бойовими можливостями УВ «Центр», ймовірно, є найпотужнішими серед інших УВ противника, розгорнутих у складі так званої «Об'єднаного угруповання ЗС РФ на Південно-Західному ТВД».

2. Поточна ситуація

Командування УВ «Центр», очевидно, на даний момент у своїй операційній зоні займається реалізацією відповідного задуму (плану) наступальної операції, метою якої є розгром угруповання ЗСУ, яке обороняється на цьому напрямку, у районі Покровсько-Мирноградської агломерації та її повне захоплення.

Реалізувати її противник прагне шляхом обходу з флангів відповідного району оборони ЗСУ (з півночі, північного сходу та південного заходу) з одночасним сковуванням їх резервів, сил й засобів лобовими атаками своїх передових підрозділів з півдня у бік міста. Відповідно до цього плану командування УВ «Центр» противника, очевидно, зосереджує свої основні зусилля в смугах 41-ї та 51-ї ЗВА, посилюючи їх за рахунок ряду частин та з'єднань зі складу 2-ї ЗВА.

«Короткий зміст попередніх епізодів»

Після захоплення району міста Селидове та виходу його передових підрозділів на широкому фронті до річок Журавка, Казенний Торець та Бичок командуванням противника було проведено перегрупування своїх військ на Покровському та Торецькому напрямках, а також низку організаційно-штатних змін у складі УВ «Центр», зокрема...

41-ша ЗВА була перегрупована у смугу на південний захід від Покровська, і до її складу увійшла 90-та танкова дивізія, яка раніше діяла тут як окреме з'єднання.

Основна частина 8-ї ЗВА, що прибула на правий фланг операційної зони з колишнього Курахівського напрямку, своєю основною частиною була розгорнута на Торецькому напрямку, але частина сил, очевидно, все ж таки була розгорнута саме для спільних дій з УВ «Центр» на його правому фланзі.

Все це відразу в поєднанні зі значним поповненням розгорнутих на даному напрямку частин і з'єднань в базових районах дозволило командуванню противника ущільнити бойові порядки частин та з’єднань УВ «Центр», привести оперативну побудову своїх військ на Покровському напрямку у відповідність з вищезазначеним планом операції. І після невеликої паузи, викликаної необхідністю проведення наступальних операцій на сусідніх флангах УВ «Центр», перейти в наступ його силами і засобами...

Противнику вдалося прорвати оборону ЗСУ у тактичній зоні по рубежу Новотроїцьке – Шевченко у північно-західному напрямку, вийшовши на рубіж Удачне – Котлине, а також на північ від Воздвиженки, прорвавшись на трасу Покровськ – Бахмут, розвиваючи свій наступ з ходу, як у напрямку Покровська (51-ша ЗВА), так і в напрямку Костянтинівки (8 ЗВА).

Стало зрозуміло, що командування противника, на той момент, прагнуло досягти двох основних цілей на Покровському напрямку:

Перерізати дві дороги Покровськ – Павлоград та Покровськ – Межова, обходячи при цьому район оборони Покровського з південного заходу.

Глибоко обійти Покровськ-Мирноградську агломерацію зі сходу та північного сходу, розширивши свій прорив на північ від Воздвиженки у західному напрямку.

Наразі противник зміг досягти цих цілей лише частково (витративши на це всю весну та більшу частину поточного літа). Йому вдалося перерізати дорогу Покровськ-Межова на ділянці Удачне-Котлине (при цьому ворог вже 3 місяці змушений вести вперті бої за повне захоплення цих населених пунктів).

Але більшого йому вдалося досягти на східному фланзі Покровського району оборони. Перегрупувавши основні сили 51-ї ЗВА на вказаний напрямок з Торецького та використовуючи для цього прорив сусідньої 8-ї ЗВА на Торецько-Костянтинівському напрямку, противнику вдалося за досить короткий проміжок часу (1,5 місяця впертих боїв) прорватися, як по обидва боки дороги Покровськ-Бахмут, у західному напрямку (наступ у районі Новоекономічне), так й в і бік Добропілля, у північно-західному напрямку, вийшовши на рубіж Федорівка-Маяк.

На даний момент ситуація на цьому напрямку виглядає наступним чином:

Передові підрозділи 5-ї омсбр противника та 60-ї омсб прорвалися відповідно до Миролюбівки та Новоекономічного, продовжуючи атакувати у напрямку Мирнограда та ведучи вперті бої з метою закріплення у цих населених пунктах.

132-га та 110-та омсбр противника вперто пробиваються у бік Добропілля, вийшовши на рубіж Ніканорівка-Затишок. Є навіть інформація, що їхні передові штурмові групи пробилися до дороги Шахове-Добропілля.

На південь від Покровська штурмові загони 1441-го та 1435-го мсп противника, судячи з усього, зуміли повністю зайняти селище Звірове, намагаючись далі проникнути малими піхотними групами на територію самого Покровська з метою закріплення їх у південно-західних кварталах міста.

На південному фланзі, у напрямку Олексіївка – Дачне, противник явно також мав успіх. Передовим підрозділам його 114-ї омсбр за підтримки ряду підрозділів 80-го танкового полку\тп (зі складу 90-ї танкової дивізії) вдалося просунутися на північ від Олексіївки.

Однак, атаки противника в смузі 41-ї ЗВА, безпосередньо на південний захід від міста (по рубежу Удачне-Котлине), а також на південь від річки Солона, судячи з усього, були не настільки вдалими для противника. ЗСУ продовжують утримувати рубіж Муравка – Новомиколаївка, обороняються в Удачному та Котлине. 90-й танковій дивізії противника, ймовірно, вдалося «дозахопити» Горіхове, але просунутися на захід від Котлярівки вона поки що не може.

3. Можливі дії противника у найближчій перспективі

Судячи з усього, на північний схід від Покровська (найбільш загрозлива ділянка, на даний момент), противник продовжить свої наполегливі атаки в напрямку села Родинське (як з боку Федорівки, так і з боку Разіне), водночас намагаючись прорватися якомога ближче до Добропілля. Крім того, противник, очевидно, продовжить атаки у напрямку Новоекономічне – Мирноград, а також Миролюбівка – Мирноград.

Поки що 51-ша ЗВА противника, яка діє в цій смузі, має можливість наступати досить небезпечними для ЗСУ темпами, а тому вихід її передових підрозділів на Родинське дуже ймовірний. Втім, те саме стосується і її прориву на Мирноград.

Якщо найближчим часом темпи просування штурмових підрозділів 51-ї ЗВА противника кардинально не зміняться, тобто не зменшаться (а передумов для цього поки що немає), то подальша доля Покровська буде вирішена.

Бо у такому разі потреба у масованих атаках/штурмах на південний захід від міста для противника просто відпаде (на цьому напрямку він й так знаходиться близько до межі міста, тобто на зручних вихідних рубежах та позиціях для штурму міста). Іншими словами, 41-ій ЗВА противника, для того, щоб почати «рішучий та остаточний» штурм Покровська, достатньо буде просто дочекатися, коли його 51-ша ЗВА, незважаючи на будь-які власні втрати, таки доповзе до міста зі сходу та північного сходу (а вона дуже близька до цього).

Більш того, цілком можливо, що 51-й ЗВА зовсім не доведеться «повзти» саме до самого міста, досить буде просто заблокувати його з півночі, дійшовши до вищевказаних рубежів і взявши, при цьому, під жорсткий вогневий контроль всі логістичні комунікації, що йдуть від міста у північно-західному напрямку. У такому разі саме 41-ша ЗВА, посилена частиною сил 2-ї ЗВА, зможе «стартувати головною» на Покровськ, адже її передові підрозділи вже максимально наближені до нього.

Вся ця справа може сильно загостритися, якщо та ж 51-ша ЗВА противника прорветься на Добропілля (а такі шанси у неї є, судячи з темпів просування її передових підрозділів у цьому напрямку). У такому разі ЗСУ отримають проблеми вже оперативного масштабу, причому й на Краматорському напрямку також.