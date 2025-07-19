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Конгесмени США підтримали продовження військової допомоги Україні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Конгесмени США підтримали продовження військової допомоги Україні
Законопроєкт тепер відправляється на розгляд Сенату
фото з відкритих джерел

Палата представників США підтримала продовження військової допомоги Україні

Палата представників Сполучених Штатів Америки проголосувала за продовження постачання військової допомоги Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Деталі голосування оприлюднив член Палати Дон Бейкон. За його словами, 353 конгресмени проголосували «за», тоді як 76 були «проти».

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фото: Дон Бейкон

Відтак, законопроєкт тепер відправляється на розгляд Сенату. У разі схвалення верхньою палатою Конгресу, документ буде направлений на підпис до Білого дому. Це відкриє шлях для подальших поставок озброєння та військового обладнання Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп значно посилив свої позиції у переговорах з Європейським Союзом щодо торговельної угоди. Як повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, глава Білого дому вимагає встановлення мінімального тарифу на рівні 15-20% для всіх товарів з ЄС замість нинішніх 10%, передає «Главком».

За інформацією видання, таким чином Трамп намагається перевірити, як далеко готовий зайти Брюссель у поступках після кількох раундів переговорів, що тривали минулого тижня. Зокрема, він відкинув останню пропозицію ЄС щодо зниження мит на автомобілі й наполягає на збереженні чинного рівня у 25%.

До слова, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Україна планує підписати зі Сполученими Штатами угоду щодо безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Таку заяву вона зробила під час спілкування із журналістами.

«Ми плануємо підписати «угоду про дрони» зі Сполученими Штатами. Ми обговорюємо інвестиції в розширення виробництва українських дронів з боку США», – зазначила Свириденко.

За її словами, мова йде про закупівлю великої партії українських безпілотників.

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Теги: США Україна військова допомога

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