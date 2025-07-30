В Україні зросли ціни на часник

Наразі відпускні ціни від виробників складають приблизно 60-130 грн за кг

За минулий тиждень в Україні помітно здорожчав часник, хоч і настав сезон збору його врожаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на agronews.ua.

Якщо порівняти загальний рівень споживчих цін, то у червні 2025 року порівняно з червнем 2024 року ціна на часник зросла на 14,3%. Загалом ціни в овочевому сегменті зросли з червня 2024 року на 24,2%. Наразі відпускні ціни від виробників складають приблизно 60-130 грн за кг.

Ціни на часник в супермаркетах України:

АТБ 116,95 грн/кг;

Сільпо 159 грн/кг;

Auchan 124,90 грн/кг;

Metro 99,90 грн/кг;

Varus 124,90 грн/кг;

Novus 119 грн/кг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що екстремальні погодні умови через глобальну зміну клімату викликають стрибки цін на продукти по всьому світу. Такий висновок міститься у дослідженні Барселонського суперкомп'ютерного центру. Зокрема, ціна на оливкову олію в Європі підскочила на 50% минулого року після тривалих посух на півдні Іспанії протягом 2022 та 2023 років.

В Індії хвиля спеки у травні минулого року призвела до зростання цін на цибулю на 89%, тоді як у Кореї ціни на капусту зросли на 70% після рекордної літньої спеки.

У Японії ціни на рис зросли на 48% у вересні після серпневої спеки, що охопила весь регіон, а в Китаї ціни на овочі зросли на 30%. У Каліфорнії та Аризоні у США ціни на овочі підскочили на 80% у листопаді 2022 року після посух.