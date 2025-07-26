Пекін не здає Москву. Як завершився саміт ЄС-Китай

Саміт ЄС-Китай: протиріччя не подолані

Саміт ЄС-Китай, що відбувся у Пекіні 24 липня, не зміг подолати наявні протиріччя між Брюсселем і Пекіном. Незважаючи на прагнення сторін використати одна одну у митних торгах із Вашингтоном та у відносинах з Росією, економічні й політичні суперечності ускладнюють досягнення компромісів і можливих союзів.

Відзначення 50-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Брюсселем і Пекіном відбулося на тлі суперечок щодо торговельного дефіциту ЄС, скорочення експорту рідкісноземельних мінералів із Китаю та його підтримки Росії у війні з Україною.

Західна преса цитує слова Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн: «Співпраця між сторонами поглибилася, як і дисбаланси». Це підтверджує рекордний торговельний дефіцит ЄС із Китаєм - 304,5 млрд євро за 2024 рік. Тому Брюссель наголошує на необхідності «більш збалансованих та взаємовигідних торговельних відносин, побудованих на справедливості та взаємності».

Проте збалансувати торговельні інтереси непросто. ЄС не може знижувати тарифи на китайські електромобілі у відповідь на вимоги Пекіна, турбуючись про виживання власних автовиробників. Китай, у свою чергу, проводить розслідування щодо європейської свинини та молочних продуктів, запровадив тарифи на французький коньяк та арманьяк, а такоє критикує нові правила ЄС щодо продажу медичного обладнання.

Відносини ускладнюють і санкції ЄС проти китайських компаній та фінансових установ, залучених до постачань товарів подвійного призначення до РФ. Але зняти їх на вимогу Пекіна Брюссель не може, адже вони мають принципове значення для безпеки Європи.

Не простіша й ситуація з Росією. Лідери ЄС вкотре закликали Пекін припинити підтримку російського ВПК та використати свій вплив на Москву для досягнення миру. Також пролунали вимоги припинити постачання зброї до Росії з боку КНДР, із розумінням того, що Китай має важелі впливу й на цю країну.

Однак жодних запевнень отримано не було. У відповідь на конкретні звинувачення Пекін, як і раніше, заявив про їх безпідставність. На його думку, проблеми, з якими стикається Європа, «не походять з Китаю», і між Пекіном та ЄС немає «жодних фундаментальних конфліктів інтересів або геополітичних суперечностей».

У підсумку після саміту ЄС і Китай опублікували власні односторонні заяви. Єдиним спільним документом стала прес-заява щодо співпраці у питаннях протидії змінам клімату. Питання, безумовно, важливе, але воно не може стати вагомим підсумком ювілейного саміту двох ключових світових гравців.