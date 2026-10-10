Автогаз подорожчав у п’яти мережах: ціни на АЗС 10 жовтня 2026 року

Socar підвищила ціни на бензин і дизель, а KLO змінила вартість обох видів дизпального

Станом на суботу, 10 жовтня 2026 року, автогаз у частині великих мереж АЗС продовжив дорожчати, а Socar підвищила вартість бензину та дизельного пального. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

У суботу зміни торкнулися кількох мереж. Найпомітніше оновлення цін відбулося в Socar: бензин А-95 подорожчав із 94,90 до 95,90 грн/л, А-95+ – із 97,90 до 98,90 грн/л, дизель – зі 103 до 104 грн/л, а преміальні дизель і бензин А-100 – зі 104 до 105 грн/л. Автогаз у цій мережі також зріс у ціні – із 47,90 до 48,90 грн/л.

На KLO звичайний дизель подорожчав із 98,80 до 99,40 грн/л, преміальний – зі 100,90 до 101,90 грн/л. Автогаз додав 20 коп./л і коштує 47,10 грн. У UPG газ подорожчав на 1 грн – до 45,90 грн/л, а в «Укрнафті» – на 50 коп., до 43,90 грн/л.

Зміни зафіксовано й на «БРСМ-Нафті»: бензин А-95 подешевшав на копійку – до 85,62 грн/л, дизель – на 10 коп., до 96,30 грн/л. Водночас автогаз у цій мережі подорожчав на 28 коп. – до 43,48 грн/л.

У WOG та OKKO вартість бензину, дизеля й автогазу, порівняно із попереднім днем, залишилася тією ж. UPG також не змінювала ціни на бензин і дизельне пальне.

Ціни на АЗС станом на 10 жовтня 2026 року (грн за літр)

Пальне Мережа А95 А95+ ДП ДП+ А100 А92 Газ 88,90 91,90 97,90 99,90 99,90 - 45,90 ↑ 92,90 95,90 99,90 102,90 102,90 - 47,90 92,90 95,90 99,90 102,90 102,90 - 48,90 86,90 94,60 99,40 ↑ 101,90 ↑ 99,90 85,50 47,10 ↑ 95,90 ↑ 98,90 ↑ 104,00 ↑ 105,00 ↑ 105,00 ↑ - 48,90 ↑ 88,90 88,90 97,90 99,90 - 86,90 43,90 ↑ 85,62 ↓ - 96,30 ↓ - - - 43,48 ↑

Як змінювалися ціни на пальне

Після здешевлення на початку літа український ринок наприкінці липня зіткнувся з різким подорожчанням бензину та дизеля. У серпні зростання змінилося стабілізацією, а гуртові ціни на дизель почали знижуватися.

Експерти зазначають, що роздрібні ціни реагують на зміни гуртового ринку із запізненням. «Ціни підвищуються швидко, а пом'якшуються значно повільніше», – пояснював Михайло Гончар.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.