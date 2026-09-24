Що буде з цінами на пальне в Україні до кінця року: прогноз експерта

Ціни на АЗС до кінця року залежатимуть від світових котирувань пального, вартості нафти та курсу гривні

За базовим сценарієм, середня ціна А-95 становитиме 89–94 грн/л залежно від класу АЗС, а дизеля – 99–102 грн/л

До кінця 2026 року різкого стрибка цін на пальне в Україні не очікується, якщо ситуація на світовому ринку нафти та пального залишатиметься стабільною. За базовим сценарієм, бензин А-95 коштуватиме в середньому 89–94 грн/л, а дизель – 99–102 грн/л. Про це «Главкому» розповів експерт ринку нафти й нафтопродуктів, директор Науково-технічного центру «Псіхєя» Сергій Сапєгін для матеріалу «103 грн за літр. Чи справедлива така ціна на АЗС?».

Якими будуть ціни на бензин і дизель

За розрахунками Сапєгіна, нинішні світові котирування вже значною мірою враховані в українських цінах. Імпортний паритет він оцінює у 78,97 грн/л для бензину А-95 та 90,57 грн/л для дизельного пального.

За базовим сценарієм до кінця року середня ціна А-95 становитиме 89–94 грн/л залежно від класу АЗС. Дизельне пальне, за прогнозом експерта, коштуватиме 99–102 грн/л.

Такий сценарій можливий за кількох умов: ціна нафти Brent триматиметься біля $100 за барель, як прогнозує Morgan Stanley на четвертий квартал, не виникатиме нових масштабних проблем із морською логістикою, а курс гривні залишатиметься відносно стабільним.

Що може підняти ціни

Водночас ситуація може змінитися, якщо європейські котирування готового пального зростуть. Зокрема, підвищення на 10%, за розрахунками експерта, додасть до імпортного паритету близько 5,2 грн/л для бензину та 6,6 грн/л для дизеля.

У такому випадку середня ціна бензину А-95 в Україні може наблизитися до 94–95 грн/л, а дизельного пального – до 105 грн/л.

У преміальному сегменті ціни можуть бути ще вищими: бензин коштуватиме близько 98–100 грн/л, а дизель – близько 106 грн/л.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що ціна дизельного пального на деяких українських АЗС уже сягнула 100 грн за літр. Експерт ринку нафти й нафтопродуктів Сергій Сапєгін пояснював подорожчання зростанням європейських котирувань готового пального та змінами на світовому ринку. За його словами, на вартість дизеля в Україні також впливають ціни на нафту, витрати на логістику та валютний курс.

Станом на 24 вересня середня ціна бензину А-95 у найбільших мережах АЗС становить близько 90,07 грн за літр, а дизельного пального – 99,86 грн за літр. Найдорожче дизель продає мережа SOCAR – 103–104 грн/л. Водночас на АЗС «Укрнафти» та UPG ціни залишаються нижчими.