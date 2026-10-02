Китай зупинив експорт пального: ціни у світі можуть зрости

Пекін залишив паливо для внутрішнього ринку на тлі скорочення світової пропозиції

Китайські нафтопереробні заводи у жовтні не отримали дозволів на експорт бензину, дизельного та авіаційного пального за межі Гонконгу і Макао. Пекін прагне поповнити внутрішні запаси на тлі перебоїв із постачанням нафти та вже обмеженої пропозиції на світовому ринку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Китайська влада у березні посилила контроль за вивезенням нафтопродуктів після початку війни з Іраном, яка порушила постачання сирої нафти з Близького Сходу. У липні обмеження почали послаблювати, однак у жовтні великі нафтопереробні компанії знову не отримали дозволів на зовнішні поставки. Поки невідомо, чи зміниться ситуація після завершення свят 7 жовтня.

За даними джерел Reuters, подальше рішення Пекіна залежатиме від внутрішніх запасів пального та обсягів переробки. Державна PetroChina вже скасувала кілька запланованих на жовтень партій бензину й авіаційного пального. Більшість цих угод компанія уклала протягом останніх двох тижнів. Приватна Zhejiang Petrochemical Corp. не планувала відвантажень під час святкового тижня.

Китай має найбільші у світі потужності з переробки нафти, тому скорочення його поставок може посилити конкуренцію за готове пальне в інших країнах. У вересні серед основних напрямків китайських відвантажень були Сінгапур, Малайзія, Австралія, В'єтнам, Бангладеш і Філіппіни. Бангладеш, за даними Reuters, отримує до третини імпорту нафтопродуктів від китайських Unipec і PetroChina.

Пекін поповнює внутрішні запаси

Комерційні запаси газойлю та дизельного пального в Китаї приблизно на 20 млн барелів нижчі за рівень, який вважається необхідним для відновлення нормального експорту. Відставання запасів бензину від цього орієнтира оцінюють приблизно у 9 млн барелів. Такі оцінки навів Замеер Юсуф, старший менеджер Kpler з аналізу ринку світлих нафтопродуктів.

«Наш аналіз показує, що запаси газойлю та дизельного пального приблизно на 20 млн барелів нижчі за цей поріг, а бензину бракує близько 9 млн барелів», – сказав Юсуф.

У вересні, за оцінками учасників ринку, Китай відвантажив близько 1,4 млн тонн дизелю, 500 тис. тонн бензину та щонайменше 2 млн тонн авіаційного пального. У серпні загальний експорт цих трьох видів пального становив 4,58 млн тонн, свідчать дані китайської митниці.

Обмеження експорту збіглося з періодом, коли світовий ринок уже стикається з перебоями у постачанні. На пропозицію пального впливають війна з Іраном, пошкодження російських нафтопереробних підприємств унаслідок українських атак та обмеження експорту з Росії.

Світовий ринок уже реагує

Після повідомлення про китайські обмеження азійський ринок дизелю відреагував зростанням. Маржа переробки дизельного пального піднялася приблизно до $76 за барель, а різниця між жовтневими та листопадовими контрактами досягла максимуму за два тижні.

На ринку бензину рух був ще помітнішим. За даними Reuters, маржа азійського бензину щодо нафти Brent зросла до рекордних $50,53 за барель. Ціна бензинового бенчмарку піднялася до $150,69 за барель – найвищого рівня з березня. На ринок також вплинули зупинки окремих нафтопереробних потужностей в Азії.

Китайське рішення може позначитися насамперед на дизелі та інших середніх дистилятах. Частину китайських обсягів потенційно здатні замістити постачальники з інших країн Азії, однак їхні можливості також обмежені. За словами Юсуфа, південнокорейські НПЗ можуть частково компенсувати скорочення китайських поставок, але їхні вільні обсяги обмежені довгостроковими контрактами.

Тривалість обмежень стане одним із ключових чинників для ринку в жовтні. Якщо Пекін відновить видачу дозволів після 7 жовтня, тиск на пропозицію може послабитися. Якщо внутрішні запаси залишаться низькими, китайські партії можуть довше не надходити на зовнішні ринки, а імпортерам доведеться конкурувати за додаткові обсяги пального.

Нагадаємо, ціни на пальне в Україні вже зростають під впливом вартості імпортного ресурсу на світових ринках. Раніше «Главком» розповідав, чому бензин і дизель в Україні дорожчають навіть за відносно стабільних цін на нафту.