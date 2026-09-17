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Ціна каструлі борщу за два тижні змінилася: який продукт найбільше здорожчав

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Ціна каструлі борщу за два тижні змінилася: який продукт найбільше здорожчав
За той самий рецепт у середині вересня доведеться заплатити трохи більше, ніж на початку місяця
фото:depositphotos.com

Вартість улюбленої української страви за вересень змінилася, хоча ціни на її складові рухалися в різних напрямках

У середині вересня каструля класичного українського борщу об'ємом 3–4 літри коштує близько 144 грн. На початку місяця та сама страва обходилася приблизно у 142 грн. «Главком» порахував вартість борщу за актуальними середніми цінами на продукти.

Що потрібно для каструлі борщу

Для розрахунку беремо той самий рецепт, що й на початку вересня. На каструлю об'ємом приблизно 3–4 літри знадобляться:

  • свинячі ребра – 400 г;
  • білокачанна капуста – 500 г;
  • картопля – 300 г;
  • морква – 200 г;
  • буряк – 200 г;
  • цибуля – 150 г;
  • помідори – 300 г;
  • соняшникова олія – 30 мл;
  • сіль і спеції – за смаком;
  • вода – 3–4 л.

Сіль і спеції у розрахунок не включені.

Скільки коштують продукти для борщу

Зараз середні ціни на основні інгредієнти становлять:

  • білокачанна капуста – 27,80 грн/кг;
  • картопля – 14,95 грн/кг;
  • морква – 17,70 грн/кг;
  • буряк – 17,43 грн/кг;
  • ріпчаста цибуля – 19,46 грн/кг;
  • червоні помідори – 53,85 грн/кг;
  • свинячі ребра – 239,97 грн/кг;
  • олія «Олейна» – 107,30 грн за 850 мл.
Ціни на цибулю в одному з магазинів країни
Ціни на цибулю в одному з магазинів країни
glavcom.ua

Вартість необхідної кількості продуктів для каструлі становить:

  • 500 г капусти – 13,90 грн;
  • 300 г картоплі – 4,49 грн;
  • 200 г моркви – 3,54 грн;
  • 200 г буряка – 3,49 грн;
  • 150 г цибулі – 2,92 грн;
  • 300 г помідорів – 16,16 грн;
  • 400 г свинячих ребер – 95,99 грн;
  • 30 мл олії – близько 3,79 грн.

У підсумку основні інгредієнти для каструлі борщу коштують близько 144 грн.

Ціни на картоплю в одному з супермаркетів країни
Ціни на картоплю в одному з супермаркетів країни
glavcom.ua

Які продукти подешевшали

Найпомітніше знизилася ціна цибулі. На початку вересня середня вартість кілограма становила 25,50 грн, а зараз – 19,46 грн. Ціна зменшилася майже на 24%.

Дешевшою стала і картопля: з 15,95 грн/кг на початку місяця до 14,95 грн/кг зараз. Зниження становить близько 6%.

Морква за цей період подешевшала з 23,70 грн/кг до 17,70 грн/кг – приблизно на чверть.

Знизилася також середня ціна червоних помідорів – з 63,86 грн/кг на початку вересня до 53,85 грн/кг зараз.

Середня ціна картоплі зараз становить 14,95 грн/кг, але в окремих супермаркетах її продають дешевше залежно від регіону, акцій та сорту. Наприклад, в АТБ картоплю можна придбати за 12,90 грн/кг.

Ціна каструлі борщу за два тижні змінилася: який продукт найбільше здорожчав фото 1
скриншот сайту atbmarket.com

Середня ціна червоних помідорів знизилася з 63,86 грн/кг на початку вересня до 53,85 грн/кг зараз. Водночас вартість залежить від супермаркету, регіону, акцій та сорту. Наприклад, звичайні червоні помідори в мережі АТБ можна придбати за 48,89 грн/кг.

Ціна каструлі борщу за два тижні змінилася: який продукт найбільше здорожчав фото 2
скриншот сайту atbmarket.com

 

Що додало до вартості страви

Водночас свинячі ребра подорожчали. На початку вересня середня ціна становила 228,13 грн/кг, а зараз – 239,97 грн/кг. Для 400 г м'яса це означає майже 5 грн додаткових витрат.

Зросла і середня ціна соняшникової олії «Олейна». На початку вересня 850 мл коштували 103,37 грн, а зараз – 107,30 грн.

Подорожчала також білокачанна капуста – з 23,13 грн/кг на початку місяця до 27,80 грн/кг зараз.

Буряк змінився незначно: його середня ціна зросла з 17,10 грн/кг до 17,43 грн/кг.

Ціна на свинячі ребра зросла. Так, у «Сільпо» фермерське свиняче ребро можна придбати за 26,90 грн за 100 г.

Ціна каструлі борщу за два тижні змінилася: який продукт найбільше здорожчав фото 3
скриншот сайту silpo.ua

Ціна соняшникової олії «Олейна» також підвищилася: у «Сільпо» пляшку олії «Олейна» можна придбати за 109 грн.

Ціна каструлі борщу за два тижні змінилася: який продукт найбільше здорожчав фото 4
скриншот сайту silpo.ua

Таким чином, за першу половину вересня ціни на складові борщу рухалися у різних напрямках. Картопля, цибуля, морква та помідори стали дешевшими, тоді як капуста, м'ясо, олія та буряк подорожчали.

У підсумку каструля борщу за тим самим рецептом коштує приблизно 144 грн проти 142 грн на початку вересня.

Нагадаємо, на початку вересня «Главком» уже підраховував вартість каструлі класичного українського борщу об'ємом 3–4 літри. Тоді за середніми цінами на основні продукти страва коштувала близько 142 грн. Найбільшу частину витрат становили свинячі ребра – близько 91 грн за 400 г.

 

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Теги: борщ ціни продукти

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