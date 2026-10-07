Чи подешевшає оренда житла в Києві цієї осені: несподіваний прогноз

Суттєвого падіння цін, яке можна було б порівняти з початком повномасштабного вторгнення, у Києві не спостерігається

Незважаючи на зростання кількості вільних квартир та частковий відтік орендарів зі столиці, передумов для різкого зниження цін на оренду житла в Києві наразі немає. Про це повідомила голова Київського міського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Світлана Рощіна, йдеться у матеріалі «Ціни на оренду квартир у Києві в жовтні 2026 року».

За словами експертки, наразі не спостерігається суттєвого падіння цін, яке можна було б порівняти з початком повномасштабного вторгнення. Водночас ринок став більш розшарованим: недороге житло знаходить нових мешканців швидко, а ось у преміальному сегменті власникам доводиться йти на поступки.

«Є тиск на ціну у дорогому сегменті. Якщо квартиру в хорошому житловому комплексі чи в центрі не вдається здати протягом одного-двох тижнів, власнику доводиться переглядати вартість», – пояснює Рощіна.

Рієлторка зауважила, що на ринок суттєво впливає внутрішня міграція – люди переїжджають ближче до роботи, виїжджають у передмістя чи інші регіони, орієнтуючись на безпеку, наявність укриттів та енергонезалежність будинків.

Подальша динаміка цін повністю залежатиме від попиту та психологічного стану містян.

«Якщо й далі протримається така напруга і відтік людей буде більшим, то, звісно, вартість знижуватиметься. Ціну формує попит, а якщо його не буде, падатимуть ціни. Ніхто не залізний, щоб безкінечно витримувати постійний тиск обстрілів», – підсумувала Світлана Рощіна.

За даними ЛУН, середня ціна оренди однокімнатної квартири в Києві становить 17 тис. грн на місяць., двокімнатної – 25 тис. грн на місяць, а трикімнатної – 40 тис. грн на місяць.

Зазначимо, «Главком» знайшов у Солом'янському районі пропозицію за 4 тис. грн на місяць – це один із найнижчих цінників для однокімнатної квартири в межах міста.

Також «Главком» показував варіант на Воскресенці за 7 тис. грн, де пропонували «хрущовку» площею 28 кв. м без балкона та меблів у кімнаті, а також знайшов варіант житла у Дарницькому районі за ціною 5 тис. грн на місяць, головною особливістю якого є автономність під час блекаутів.

Раніше «Главком» проаналізував ситуацію на ринку оренди житла в Україні та з'ясував, як восени змінилися ціни та де зберігається найбільший попит. Зокрема, в Ужгороді кількість охочих винайняти житло значно перевищує кількість вільних квартир. В Івано-Франківську на хорошу квартиру претендують 5-10 потенційних орендарів. Львів також зіткнувся із серйозним дисбалансом: кількість охочих винайняти житло суттєво перевищує обсяг вільних пропозицій, ціни встановили новий історичний максимум. У Вінниці на ринку оренди також спостерігається високий попит і нестача доступних квартир. У Луцьку оренда у 2026 році суттєво подорожчала. На це вплинули одночасно приїзд людей із Києва та інших регіонів через обстріли, а також сезонний студентський попит. У Харкові ринок демонструє одне з найпомітніших подорожчань.