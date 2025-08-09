Допомога безробітним жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами: інструкція для отримання

Жінки, щоперебувають на обліку в центрі зайнятості, мають право на допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами

У відомстві розповіли, що розмір допомоги залежить від страхового стажу

Жінки, які стоять на обліку в центрі зайнятості як безробітні, мають право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами. В Пенсійному фонді України розповіли про її розмір та процедуру отримання, повідомляє «Главком».

Необхідні документи

Для оформлення допомоги до Пенсійного фонду потрібно подати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код (за наявності);

заяву (у ній потрібно вказати, куди перераховувати гроші – на банківський рахунок або поштою);

номер запису в електронній системі охорони здоров’я, який підтверджує медичний висновок про вагітність і пологи (можна дізнатися у свого лікаря або в кабінеті на порталі ПФУ);

довідку з центру зайнятості про статус безробітної;

посвідчення постраждалої від Чорнобильської катастрофи (якщо є).

Подати документи можна наступним чином:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

через ЦНАП або органи місцевого самоврядування (сільрада, міськрада тощо);

поштою – на адресу територіального управління Пенсійного фонду;

онлайн – через портал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний додаток ПФУ, портал «Дія» або ж через соціальний вебпортал (із накладенням електронного підпису, якщо це технічно можливо).

В Пенсійному фонді наголосили, що звернутися по допомогу потрібно не пізніше ніж через 6 місяців після завершення декретної відпустки.

Який розмір допомоги виплачується

У відомстві відмітили, що розмір допомоги залежить від страхового стажу:

3 600 грн на місяць – якщо ви були офіційно працевлаштовані та за вас сплачували внески;

1 500 грн на місяць – якщо стажу немає або вас звільнили, наприклад, за порушення дисципліни.

Як зазначається у повідомленні ПФУ, мінімально гарантована сума – 757 грн на місяць. Це 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3 028 грн).

Термін надання допомоги

Допомога надається на :

126 днів – стандартно (70 днів до пологів + 56 днів після);

140 днів – якщо пологи були ускладнені (за довідкою з лікарні);

180 днів – для жінок із 1–3 категорії, які постраждали від Чорнобильської катастрофи (90 днів до і 90 днів після пологів).

Нагадаємо, раніше уряд затвердив проєкт закону про допомогу сім’ї до та після народження дитини. Закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн.