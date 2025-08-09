Допомога безробітним жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами: інструкція для отримання
У відомстві розповіли, що розмір допомоги залежить від страхового стажу
Жінки, які стоять на обліку в центрі зайнятості як безробітні, мають право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами. В Пенсійному фонді України розповіли про її розмір та процедуру отримання, повідомляє «Главком».
Необхідні документи
Для оформлення допомоги до Пенсійного фонду потрібно подати:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- ідентифікаційний код (за наявності);
- заяву (у ній потрібно вказати, куди перераховувати гроші – на банківський рахунок або поштою);
- номер запису в електронній системі охорони здоров’я, який підтверджує медичний висновок про вагітність і пологи (можна дізнатися у свого лікаря або в кабінеті на порталі ПФУ);
- довідку з центру зайнятості про статус безробітної;
- посвідчення постраждалої від Чорнобильської катастрофи (якщо є).
Подати документи можна наступним чином:
- особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;
- через ЦНАП або органи місцевого самоврядування (сільрада, міськрада тощо);
- поштою – на адресу територіального управління Пенсійного фонду;
- онлайн – через портал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний додаток ПФУ, портал «Дія» або ж через соціальний вебпортал (із накладенням електронного підпису, якщо це технічно можливо).
В Пенсійному фонді наголосили, що звернутися по допомогу потрібно не пізніше ніж через 6 місяців після завершення декретної відпустки.
Який розмір допомоги виплачується
У відомстві відмітили, що розмір допомоги залежить від страхового стажу:
- 3 600 грн на місяць – якщо ви були офіційно працевлаштовані та за вас сплачували внески;
- 1 500 грн на місяць – якщо стажу немає або вас звільнили, наприклад, за порушення дисципліни.
Як зазначається у повідомленні ПФУ, мінімально гарантована сума – 757 грн на місяць. Це 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3 028 грн).
Термін надання допомоги
Допомога надається на :
- 126 днів – стандартно (70 днів до пологів + 56 днів після);
- 140 днів – якщо пологи були ускладнені (за довідкою з лікарні);
- 180 днів – для жінок із 1–3 категорії, які постраждали від Чорнобильської катастрофи (90 днів до і 90 днів після пологів).
Нагадаємо, раніше уряд затвердив проєкт закону про допомогу сім’ї до та після народження дитини. Закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн.