Допомога безробітним жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами: інструкція для отримання

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Допомога безробітним жінкам у зв’язку з вагітністю та пологами: інструкція для отримання
Жінки, щоперебувають на обліку в центрі зайнятості, мають право на допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами
У відомстві розповіли, що розмір допомоги залежить від страхового стажу

Жінки, які стоять на обліку в центрі зайнятості як безробітні, мають право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами. В Пенсійному фонді України розповіли про її розмір та процедуру отримання, повідомляє «Главком».

Необхідні документи

Для оформлення допомоги до Пенсійного фонду потрібно подати: 

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код (за наявності);
  • заяву (у ній потрібно вказати, куди перераховувати гроші – на банківський рахунок або поштою);
  • номер запису в електронній системі охорони здоров’я, який підтверджує медичний висновок про вагітність і пологи (можна дізнатися у свого лікаря або в кабінеті на порталі ПФУ);
  • довідку з центру зайнятості про статус безробітної;
  • посвідчення постраждалої від Чорнобильської катастрофи (якщо є).

Подати документи можна наступним чином:

  • особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;
  • через ЦНАП або органи місцевого самоврядування (сільрада, міськрада тощо);
  • поштою – на адресу територіального управління Пенсійного фонду;
  • онлайн – через портал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний додаток ПФУ, портал «Дія» або ж через соціальний вебпортал (із накладенням електронного підпису, якщо це технічно можливо).

В Пенсійному фонді наголосили, що звернутися по допомогу потрібно не пізніше ніж через 6 місяців після завершення декретної відпустки.

Який розмір допомоги виплачується

У відомстві відмітили, що розмір допомоги залежить від страхового стажу:

  • 3 600 грн на місяць – якщо ви були офіційно працевлаштовані та за вас сплачували внески;
  • 1 500 грн на місяць – якщо стажу немає або вас звільнили, наприклад, за порушення дисципліни.

Як зазначається у повідомленні ПФУ, мінімально гарантована сума – 757 грн на місяць. Це 25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3 028 грн).

Термін надання допомоги

Допомога надається на : 

  • 126 днів – стандартно (70 днів до пологів + 56 днів після);
  • 140 днів – якщо пологи були ускладнені (за довідкою з лікарні);
  • 180 днів – для жінок із 1–3 категорії, які постраждали від Чорнобильської катастрофи (90 днів до і 90 днів після пологів).

Нагадаємо, раніше уряд затвердив проєкт закону про допомогу сім’ї до та після народження дитини. Закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн. 

