Пенсіонери та УБД можуть отримати надбавки до пенсії. Які суми та як оформити

Деталі нарахування надбавок до пенсії повідомили у Пенсійному Фонді України

Деякі українці можуть отримати додаткові виплати до своєї пенсії. Йдеться про надбавки у розмірі від 300 до 500 грн. У Пенсійному Фонді України (ПФУ) розповіли, хто зможе їх отримати, передає «Главком».

Повідомляється, що додаткові щомісячні виплати до пенсії можуть отримати пенсіонери віком від 70 років. Їм щомісяця мають надходити вікові надбавки. Тож доплати різняться за віком пенсіонерів, чим старша людина, тим більші надбавки.

Які надбавки до пенсії передбачені для пенсіонерів різного віку

для осіб віком від 70 до 74 років – 300 гривень;

для літніх людей від 75 до 79 років – 456 гривень;

для пенсіонерів від 80 років – вже 570 гривень.

Водночас у ПФУ зауважують, що сума надбавки залежить від розміру доходу людини. Тобто отримати додаткові виплати можуть пенсіонери, пенсія яких не перевищує певну суму. «Крім віку, є ще одна умова отримання доплати. Право на доплату мають ті громадяни, загальний розмір пенсії яких не перевищує 10340,35 тис. грн (це розмір середньої заробітної плати в Україні, який застосовується для обчислення пенсії за 2020 рік, оскільки саме з цього року було встановлено дану доплату). Так, пенсіонерам віком від 70 до 75 років виплачується компенсаційна виплата в розмірі 300,00 грн. Пенсіонерам віком від 75 до 80 років ‒ в розмірі 456,00 грн. Пенсіонерам віком від 80 років встановлена доплата до пенсії у розмірі до 570,00 тис. грн» , ‒ пояснила спеціалістка відділу обслуговування громадян Ірина Заручейнова.

Хто крім пенсіонерів може отримати надбавки до пенсії

У Пенсійному Фонді повідомляють, що надбавки до пенсії також можуть отримувати учасники бойових дій. До розміру призначеної пенсії встановлюють підвищення за законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Сума цієї надбавки становить 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, Це 2 361 тис. грн. Тож УБД можуть отримати доплати у розмірі 590 грн на місяць.

Щоб оформити отримання цієї надбавки, треба звернутися до Пенсійного фонду за місцем проживання та подати заяву та копію документа, що підтверджує його статус. Отримати доплату можуть учасники бойових дій,

люди з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих військовослужбовців, постраждалі учасники Революції Гідності.

Нагадаємо, що у 2026 році пенсії українців зростуть завдяки індексації та збільшенню прожиткового мінімуму, а сума видатків на пенсійне забезпечення значно перевищить показники 2025 року. У 2026 році мінімальна пенсія буде прив’язана до нового рівня прожиткового мінімуму, який зросте до 3,2 тис. грн.

