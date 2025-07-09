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В Україні можуть зрости виплати при народженні дитини: заява Мінсоцполітики

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Україні можуть зрости виплати при народженні дитини: заява Мінсоцполітики
Якщо уряд підтримає законопроєкт щодо збільшення виплат при народженні дитини, його подадуть до парламенту
фото з відкритих джерел

Нині допомога при народженні дитини складає 41 280 грн

В Україні планують запровадити одноразову виплату у розмірі 50 тис. грн після народження дитини – такі зміни до системи допомоги пропонує Міністерство соціальної політики. Відповідний законопроєкт уже передано на розгляд Кабінету Міністрів. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» зауважила перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак, інформує «Главком».

«Ми пропонуємо, щоб на кожну дитину після народження і пологів ми мамі будемо платити 50 тис. грн одноразовим платежем. Крім того, з першого місяця до 12 місяця дитини щомісяця ми будемо сплачувати платіж, який буде суттєво вищий, ніж поточний розмір 860 грн. Ми ще остаточно не погодили цей розмір щомісячного платежу, тому я не хочу поки що його анонсувати, але це кратне збільшення. Тобто не 860 грн, а кілька тисяч гривень на місяць – принаймні для того, щоб жінка, яка сидить удома, навіть якщо чоловік працює і є годувальником у родині, щоб така жінка відчувала, що вона має свої кишенькові гроші і не залежить повністю від чоловіка», – зазначила Дарія Марчак.

Якщо уряд підтримає цей законопроєкт, його подадуть до парламенту. За словами Дарії Марчак, нині ведеться комунікація з Мінфіном, щоб забезпечити підвищення з нового року.

«За нашими обрахунками, ми б хотіли, щоб цей закон уже набув чинності з 1 січня 2026 року, і ми вже принаймні говоримо з Міністерством фінансів про те, щоб передбачати кошти на фінансування цього закону з 1 січня 2026 року», – сказала заступниця міністерки соцполітики.

Нині допомога при народженні дитини складає 41 280 грн. Одноразово виплачується 10 320 грн, решта суми (30 960 грн) держава виплачує впродовж трьох років по 860 грн кожного місяця.

До слова, уряд запровадив нову виплату для українців – «Пакунок школяра». Це грошова допомога в розмірі 5 тис. грн на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. Отримати «Пакунок школяра» зможе кожна українська родина.

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Теги: соцвиплати Міністерство соціальної політики дитина

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