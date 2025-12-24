Головна Гроші Особисті фінанси
Кабмін змінив правила компенсації установам, які безкоштовно розміщують переселенців

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Кабмін змінив правила компенсації установам, які безкоштовно розміщують переселенців
Уряд компенсує установам витрати на комунальні послуги, скраплений газ і пічне паливо
фото: Юлія Свириденко

Компенсація надаватиметься навіть у випадках, коли переселенці не мають статусу ВПО

Кабінет міністрів ухвалив рішення компенсувати витрати установам, які тимчасово безоплатно розміщують ВПО. Зокрема, це стосується оплати комунальних послуг, а також придбання скрапленого газу й пічного палива. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Згідно з рішенням уряду, компенсація надаватиметься навіть у випадках, коли люди ще не мають статусу ВПО і відновлюють документи – на період до двох місяців з моменту подання заяви. Відтепер буде враховуватись фактичний час перебування ВПО в місцях тимчасового проживання.

Також Кабмін спростив процес підтвердження витрат: тепер достатньо лише чеків і квитанцій – без додаткових запитів у профільні органи.

Крім того, уряд вирішив збільшити норму соціальної житлової площі, яка враховується для компенсації опалення: до базових 13,65 кв. м на одну людину додатково враховуватиметься ще 7,35 кв. м площі загального користування.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи можуть отримати безплатне житло від держави. Для цього потрібно лише знати, як працює система розселення та які документи для цього необхідні.

Раніше «Главком» писав, що від початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну кількість внутрішньо переміщених осіб у Києві зросла майже втричі. Зокрема, у 2022 році було зареєстровано понад 170 тис. внутрішньо переміщених осіб, у 2023-му – 370 тис., у 2024-му – понад 420 тис.

Теги: переселенці Юлія Свириденко компенсація Кабмін ВПО

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
