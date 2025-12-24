Головна Гроші Особисті фінанси
Реєстрація ФОПів платниками ПДВ буде автоматичною – Мінфін

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Для ФОПів звітний період планується збільшити з місячного до квартального
фото: «РБК-Україна»

Держава зобов’язується максимально автоматизувати процеси, щоб знизити ризики пов’язані з впровадженням нових форм звітності

Міністерство фінансів разом із Державною податковою службою готує механізм автоматичної реєстрації платниками ПДВ для фізичних осіб-підприємців, які за обсягом операцій будуть зобов’язані стати платниками цього податку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінфін.

«Ми працюємо над тим, щоб забезпечити автоматичну реєстрацію платниками ПДВ на основі даних звітності та РРО. Це зніме навантаження як з бізнесу (не потрібно звертатися до ДПС), так і з податкових органів, оскільки кількість платників ПДВ збільшиться», – йдеться в заяві..

Крім того, Мінфін обіцяє забезпечити перехідний період для накопичення податкового кредиту ФОПам, обсяг оподатковуваних операцій яких за останні 12 місяців перевищить встановлений поріг.

Також міністерство планує забезпечити автоматичне попереднє заповнення податкових декларацій в електронному кабінеті платника на основі даних РРО, податкових накладних та інших відомостей ДПС. При чому звітний період для ФОПів мають збільшити з місячного до квартального.

Відомство запевнило, що 2027 рік вважатиметься перехідним, оскільки необхідний певний час для створення застосунків та їх тестування, а також щоб підприємці навчилися ними користуватися. В цей період санкції за помилки в адмініструванні ПДВ плануємо не застосовувати, обіцяють у міністерстві.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України роз'яснило свої плани щодо змін у підходах до оподаткування фізичних осіб-підприємців, які використовують спрощену систему, зокрема в контексті реєстрації платників ПДВ. Впровадження нових правил заплановано не раніше 2027 року.

Мінфін наголошує, що головна мета майбутніх змін – не підвищення базових податкових ставок, а посилення боротьби з тіньовими схемами та забезпечення справедливих умов для всіх учасників ринку.

