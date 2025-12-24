Нацбанк випустив монету, присвячену Різдву
Пам’ятна монета виготовлена зі срібла 925 проби
Національний банк випустив нову пам’ятну монету, присвячену різдвяним звичаям українців. Вона має назву «Дух Різдва». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НБУ.
«Українці здавна напередодні Різдва, у Святий вечір, ставили на покуті в домівках дідуха – оберіг роду й добробуту, символ урожаю та духу предків. Щоб увічнити наші давні звичаї, ми створили нову пам’ятну монету «Дух Різдва», – йдеться у повідомленні.
Монета має номінал 10 грн. Вона виготовлена зі срібла 925 проби. Елементи оздоблення – двостороння локальна позолота зі вставкою діаманта. Тираж – до 15 тис. штук.
На аверсі в центрі композиції розміщено стилізоване зображення солом’яного дідуха. Його основу прикрашає солом’яний янгол, що символізує захист і благу вість. Тло композиції розділене на дві площини, що нагадують вікно, осяяне світлом зірок у Святвечір. Одна із зірок символізує Віфлеємську зорю – у її центрі сяє діамант.
На реверсі зображена традиційна передріздвяна трапеза української сім’ї, де образи батька, матері та дітей візуально ототожнюються з небесними світилами: німби навколо їхніх голів символізують Сонце (дружина), Місяць (чоловік) та зірки (їхні діти). Перед родиною – стіл із дванадцятьма стравами: кутею, варениками, пампушками, рибою та іншими традиційними частуваннями, а також головками часнику – оберегом від нечистої сили.
Реалізація пам’ятної монети в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб’юторами розпочнеться в січні 2026 року.
Нагадаємо, 25 грудня 2025 року українці відзначають одну з найбільших церковних подій – Різдво Христове. І хоча різдвяні вихідні скасовуються через повномасштабне вторгнення РФ, ворогові не вдасться забрати в нас свято.
У цей день усі віряни в Україні моляться за перемогу над російською агресію і вітають один одного з народженням Ісуса Христа. Не забудьте сказати своїм близьким теплі слова, надіслати святкову листівку та подарувати надію на щасливе й мирне майбутнє.
