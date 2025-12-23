Напередодні новорічних свят зросла оренда житла у Карпатах. Які курорти найдорожчі

У Карпатах вартість подобової оренди житла зросла до 67%

Перед новорічними святами зросла ціна на оренду житла у Карпатах, куди українці їдуть відпочивати на зимові свята. У компанії OLX розповіли, де найвищі ціни на житло у Карпатах. Про це пише «Главком» із посиланням на «Інтерфакс-Україна».

За даними платформи «OLX Нерухомість», у Карпатах вартість подобової оренди житла зросла до 67%. Також відомо про подорожчання цін на оренду нерухомості у більшості регіонів, у Київській області вони зросли на 5-17%.

Тож у Яблуниці ціна подобової оренди однокімнатних квартир зросла на 67% – до 5 тис грн/добу. У Яремче, щоб орендувати трикімнатну квартиру доведеться віддати 1,3 тис грн, ціна зросла на 44%. Квартири з меншою кількістю кімнат у Яремче, а саме на платформі OLX котують більше. Наприклад, середня ціна оренди однокімнатних кімнат коштує – 2 тис грн/добу, а двокімнатних – 2725 грн/добу.

Раніше «Главком» розповідав про те, що Львів випередив Київ за цінами на житло. Він є лідером серед усіх інших міст за показником найдорожчих квадратних метрів. Крім Львова, ціни зросли й в інших містах. Львів наразі утримує свої позиції та залишається містом, що має найбільшу ціну квадратного метра одночасно на первинному та вторинному ринку. Проте в Києві за останній рік ціни на житло майже не змінилися.

Нагадаємо, що у 2025 році в Україні найбільше зросли ціни на нерухомість у Тернополі. За даними платформи для пошуку нерухомості ЛУН, вартість квартир від власників зросла на 11-15 %, а новобудови на 8% у валюті. Зазвичай Тернопіль вважають одним із найдешевших міст на заході України. Але цього року ціни на нерухомість у місті значно зросли.