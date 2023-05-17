43 держави підписали декларацію про створення Реєстру збитків внаслідок агресії РФ

Шмигаль: «Представники понад 40 держав на саміті Ради Європи підписали декларацію про створення Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України»

Як пояснив Шмигаль, реєстр є важливим етапом на шляху до справедливості та відшкодування Україні та українцям збитків, які Росія завдала своєю війною

Політична декларація про створення Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, була підписана 17 травня у столиці Ісландії Рейк’явіку. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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«Представники понад 40 держав на саміті Ради Європи підписали декларацію про створення Реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України», – написав Шмигаль.

Глава уряду подякував Раді Європи та всім державам-учасницям, які підтримали це рішення.

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Як пояснив Шмигаль, реєстр є важливим етапом на шляху до справедливості та відшкодування Україні та українцям збитків, які Росія завдала своєю війною. Тепер, за словами Шмигаля, потрібно забезпечити безпосередньо роботу Реєстру, аби постраждалі від російської агресії могли подавати свої заяви.

«Наша мета – створення комплексного механізму компенсації, який забезпечить виплату Росією повного відшкодування Україні відповідно до міжнародного права. Зокрема за рахунок російських активів у світі. Рухаємося до мети разом із партнерами», – наголосив Шмигаль.

Під час виступу на дебатах саміту Ради Європи, голова українського уряду сказав, що Україна очікує, що Рада Європи й надалі займатиме тверду позицію щодо російської агресії проти України. За його словами, першим кроком до відповідальності є створення міжнародного реєстру збитків, завданих Україні російською агресією.

Зокрема, учасниками угоди стали: Австрія, Бельгія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, Швеція, Велика Британія, Україна.

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За словами заступниці міністра, Андорра, Болгарія, Швейцарія також висловили готовність і проходять внутрішні процедури

Асоційованими членами є сім держав: Албанія, Ліхтенштейн, Республіка Молдова, ЄС, США, Канада, Японія.

Водночас не підписали документ шість країн: Азербайджан, Вірменія, Боснія, Угорщина, Сербія, Туреччина.

Нагадаємо, Європарламент готовий збільшити випуск боєприпасів та ракет для України, але для цього потрібно забезпечити відповідну законодавчу базу. У вівторок Європарламент ухвалив рішення терміново зайнятися законопроектом про збільшення виробництва боєприпасів та ракет у Європі.

За пропозицію ініціювати термінову процедуру щодо проекту закону про підтримку виробництва боєприпасів (ASAP), поданого Європейською комісією 3 травня, проголосували 518 депутатів. Проти виступили 59, утримався 31 депутат.

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До слова, триває 448-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.