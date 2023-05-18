Київщина: Нацполіція показала уламки російських ракет (фото)

Поліцейські проводять огляди місць падіння уламків і фіксують пошкодження

На території Київської області внаслідок ракетного удару РФ суттєвих руйнувань не зафіксовано, травмованих немає. Але є пошкодження від уламків збитих ракет. Про це повідомив очільник Головного управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

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«Росія знову намагалася вразити ракетами нашу столицю. Завдяки професійним діям бійців ППО ЗСУ плани ворога вчергове провалились. Поліцейські проводять огляди місць падіння уламків і фіксують пошкодження. На даний час на території Київської області суттєвих руйнувань не зафіксовано, травмованих осіб немає», – написав Нєбитов.

Очільник поліції також нагадав, що українцям слід дотримуватися заходів безпеки повітряної тривоги. «Нагадую, що у разі виявлення уламків ракет, БПЛА, інших невідомих предметів ні в якому разі не торкайтеся їх, повідомте на спецлінію «102», по можливості обмежте доступ сторонніх осіб до місця події і чекайте на прибуття спеціальних служб», – сказав Нєбитов.

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Нагадаємо, уранці 18 травня у столиці прогриміла серія вибухів під час повітряної тривоги, працювало ППО. Уламки ракет упали у трьох районах столиці. За попередньою інформацією, зафіксовано падіння уламків у Дарницькому та Деснянському районах столиці. Дані по потерпілих та руйнуваннях наразі уточнюються. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.