Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київщина: Нацполіція показала уламки російських ракет (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Київщина: Нацполіція показала уламки російських ракет (фото)
На території Київської області суттєвих руйнувань не зафіксовано
фото: Андрій Нєбитов

Поліцейські проводять огляди місць падіння уламків і фіксують пошкодження

На території Київської області внаслідок ракетного удару РФ суттєвих руйнувань не зафіксовано, травмованих немає. Але є пошкодження від уламків збитих ракет. Про це повідомив очільник Головного управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

Київщина: Нацполіція показала уламки російських ракет (фото) фото 1

«Росія знову намагалася вразити ракетами нашу столицю. Завдяки професійним діям бійців ППО ЗСУ плани ворога вчергове провалились. Поліцейські проводять огляди місць падіння уламків і фіксують пошкодження. На даний час на території Київської області суттєвих руйнувань не зафіксовано, травмованих осіб немає», – написав Нєбитов.

Київщина: Нацполіція показала уламки російських ракет (фото) фото 2

Очільник поліції також нагадав, що українцям слід дотримуватися заходів безпеки повітряної тривоги. «Нагадую, що у разі виявлення уламків ракет, БПЛА, інших невідомих предметів ні в якому разі не торкайтеся їх, повідомте на спецлінію «102», по можливості обмежте доступ сторонніх осіб до місця події і чекайте на прибуття спеціальних служб», – сказав Нєбитов.

Київщина: Нацполіція показала уламки російських ракет (фото) фото 3

Нагадаємо, уранці 18 травня у столиці прогриміла серія вибухів під час повітряної тривоги, працювало ППО. Уламки ракет упали у трьох районах столиці. За попередньою інформацією, зафіксовано падіння уламків у Дарницькому та Деснянському районах столиці. Дані по потерпілих та руйнуваннях наразі уточнюються. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Теги: обстріл Київ уламки ракет росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Щоб перемогти у двобої зі злом, важливо називати речі своїми іменами»
Верховна Рада офіційно визнала, що в основі режиму РФ лежить різновид тоталітарної ідеології
3 травня, 07:50
Ті росіяни, які проти війни, мають щось протиставити путінському режиму
Незручні питання до «хороших росіян»
21 квiтня, 17:59
Гутцайт і Поздняков є давніми знайомими
Неймовірно, але факт. Україна й досі не запровадила санкції щодо керівника ОКР Позднякова
30 квiтня, 10:36
По всій території України оголошували повітряну тривогу, в Києві та інших містах лунали вибухи
По всій території України оголошували повітряну тривогу, в Києві та інших містах лунали вибухи
28 квiтня, 04:51
Кількість опадів в Києві перевищила норму у 1,5 раза
Холодний та дощовий: квітень став одним із найвологіших місяців в історії Києва
1 травня, 14:21
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто укотре зробив неоднозначну заяву щодо України
Угорщина заявила, що її народ «заплатив занадто високу ціну за війну в Україні»
30 квiтня, 17:35
Євген Пригожин агресивно відреагував на слова депутата Держдуми РФ
«Картонний бзд*ла». Пригожин визвірився на депутата, який пригрозив росіянам за перехід до «Вагнера»
15 травня, 14:52
Росіянин ризикував життям, щоб здатися в полон
«Вагнера» привели нас и бросили»: окупант вийшов на позиції ЗСУ, щоб здатися в полон
13 травня, 15:19
Метою навчань є зміцнення національної оборони країн-учасниць та вивчення спільної взаємодії
Поруч із кордоном РФ пройдуть військові навчання за участі 14 країн
Вчора, 04:53

Новини

Київщина: Нацполіція показала уламки російських ракет (фото)
Київщина: Нацполіція показала уламки російських ракет (фото)
Атака на Київ: після запуску ракет рашисти задіяли дрони
Атака на Київ: після запуску ракет рашисти задіяли дрони
У кількох районах столиці впали ракетні уламки, виникла пожежа (оновлено)
У кількох районах столиці впали ракетні уламки, виникла пожежа (оновлено)
У Києві чути вибухи, працює ППО
У Києві чути вибухи, працює ППО
Де робити УЗД, КТ, МРТ? Керівниця столичної медицини вказала на проблему у роботі лікарів
Де робити УЗД, КТ, МРТ? Керівниця столичної медицини вказала на проблему у роботі лікарів
Біличанський ліс у Києві опинився під загрозою забудови – «Чесно»
Біличанський ліс у Києві опинився під загрозою забудови – «Чесно»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
В Кремлі свято
37K
В Одесі прогриміли потужні вибухи
23K
Масована ракетна атака, вибухи в українських містах: головне за ніч
20K
У Києві чути вибухи, працює ППО
17K
Корупційний «Шлях». Список чиновників, які зайнялися вимаганням грошей
16K
Міноборони повідомило хороші новини з Бахмутського напрямку

Новини

Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
Сьогодні, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
Вчора, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту