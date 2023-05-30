У Москві затримано українку, яка допомагала повертати викрадених дітей

Окупанти заявляють, що фонд Save Ukraine нібито пов'язаний зі Службою безпеки України

У Москві затримано співробітницю фонду Save Ukraine – організації, яка допомагає повертати дітей з окупованих Росією територій в Україну. Про це повідомляють «РИА Новости» з посиланням на джерело.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Агентство пише, що затримана – українка, яка приїхала до Росії з метою вивезти дітей-сиріт з окупованих українських регіонів за «кордони» РФ.

Співрозмовник агентства заявив, що фонд Save Ukraine нібито пов'язаний зі Службою безпеки України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, українські діти, депортовані до Росії, повертаються додому зі страшними історіями про побиття та інші форми насильства за відмову співати російський гімн і за згадки про свою національність. За словами посадовиці, діти, які повертаються з Росії, розповідають про страшні умови утримання, у яких їм доводиться перебувати. Вони стверджують, що були побиті й піддавалися іншим формам насильства тільки за те, що вони не хотіли співати гімн РФ, відмовлялися слідувати російським традиціям та ставили на перший план свою українську національність.

До слова, в Україну вдалося повернути вже 128 дітей, яких окупанти примусово вивезли на територію РФ.

Як повідомлялося, Росія за час повномасштабної війни проти України у 2022 року незаконно депортувала понад 13 тис. українських дітей.