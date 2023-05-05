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Атакувати Кремль дронами могла Україна – Financial Times

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атакувати Кремль дронами могла Україна – Financial Times
Росія заявила, що в ніч на 3 травня нібито Україна спробувала вдарити дронами по Кремлю
фото: скрін із відео

Західні джерела вважають, що Москва наврядчи інсценувала удари по Кремлю

Україна, яка заперечує причетність до атаки на Кремль, могла запустити по ньому дрони. Про це пише Financial Times з посиланням на низку джерел та експертів.

Джерела зазначають, що Москва наврядчи інсценувала удари по Кремлю, оскільки у такому випадку вона показала б нездатність захистити країну, що б'є по авторитету диктатора Володимира Путіна.

«У мене є сумніви щодо операції під чужим прапором, оскільки політичні збитки для Путіна величезні», – сказав західний дипломат.

Крім того, зазначається, що Україна нібито мала засоби поразки Кремля.

«Україна показала, що вона може взяти з полиці комерційний продукт, масштабувати його і потім творчо використовувати його з летальною метою. І попередні атаки України за допомогою безпілотних апаратів показали, як важко захищатися від таких ударів», – вважає джерело.

Американський військовий експерт Майкл Кофман вважає, що Україна до операції «щонайменше побічно причетна», і мета була в тому, щоб «продемонструвати вразливість Росії». При цьому, зазначається, що «американська адміністрація не завжди позитивно дивиться на удари російською територією».

Директор американської військової розвідки Скотт Беррієр вважає, що апарат запустили із російської території. Він каже, що за першими ознаками оператор дронів мав зоровий контакт із ними.

Нагадаємо, російська влада 3 травня заявила, що вночі нібито Україна спробувала вдарити безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.

Аналітики ISW ж вважають, що російські офіційні особи, ймовірно, використають так звану атаку безпілотників по Кремлю, щоб скасувати ще більше парадів на честь 9 травня.

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Теги: росія Україна війна безпілотник

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